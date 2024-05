Milan, affare fatto: fissato l’arrivo in Italia

Milan, Gianluca Di Marzio svela su X qual è la data in cui Paulo Fonseca arriverà in Italia: affare fatto per il portoghese.

Sabato sera il Milan ha ufficialmente chiuso la sua stagione 2023-24, la prossima sarà tutta da scrivere, visto che con l’ultima del campionato i rossoneri hanno salutato Kjaer, Giroud ma soprattutto Stefano Pioli. Si chiude così un’era ma il Milan è pronto ad iniziare a costruire un progetto tutto nuovo ma che sia vincente nel futuro. Da oggi per la dirigenza rossonera inizia una fase importante fatta di decisioni che saranno determinanti per quella che sarà la prossima annata e anche il rendimento della squadra. La prima decisione da prendere è senza dubbio su chi sarà il profilo più giusto per guidare la panchina del Milan, poi da lì si potrà iniziare a tutti gli effetti con il mercato estivo.

La scelta del nuovo allenatore in realtà già c’è, da quando il Milan ha annunciato che Stefano Pioli non sarà l’allenatore per la prossima stagione, il nome che viene ormai accostato con insistenza alla panchina del Diavolo è quello di Paulo Fonseca. Secondo alcune indiscrezioni Fonseca ha addirittura preferito il Milan al rinnovo con il Lille e alla ricca offerta fatta del Marsiglia. Ormai tutti danno per certo l’arrivo del portoghese a Milano però ancora non c’è stato nessun annuncio ufficiale e i tifosi rossoneri iniziano a voler capire quali saranno le sorti della propria squadra del cuore.

Di Marzio svela la data dell’arrivo di Fonseca al Milan

Proprio in merito a Fonseca si è espresso più dettagliatamente Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, rispondendo ad un commento che chiedeva come mai il giornalista ancora non avesse confermato l’arrivo del portoghese.

L’esperto di calciomercato ha voluto quindi chiarire le cose e ha annunciato che il tecnico portoghese, dovrebbe firmare un triennale da tre milioni di euro a stagione ma non arriverà in Italia prima del 5-6 luglio esclusivamente per motivi fiscali. Di seguito le sue parole:

“..veramente lo dico e ridico da dieci giorni almeno, lunedì scorso ho dato le cifre e la durata (triennale a 3M) dicendo che andava solo formalizzato dopo la chiusura con Pioli. E sabato ho aggiunto In diretta che arriverà in Italia non prima del 5/6 luglio per motivi fiscali…che devo aggiungere di più?”.

Dunque anche Di Marzio ha ribadito e confermato che tra il Milan e Fonseca è stato trovato l’accordo e che l’allenatore arriverà a Milanello ma prima ci sono delle cose da rispettare, soprattutto a livello fiscale visto che il portoghese deve comunque trasferirsi da un campionato straniero.