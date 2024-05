Milan-Cagliari, la svolta è epocale: succederà per la prima volta nella storia

Incredibile novità in vista dell’incontro di San Siro, la società rossonera si rende autrice di una grandissima iniziativa.

Vigilia di campionato per il Milan, impegnato domani sera nella gara di San Siro che vedrà i rossoneri affrontare il Cagliari, 15esima forza del campionato. La formazione meneghina è chiamata a ritrovare i tre punti che permettano di interrompere un lungo digiuno, tra Serie A ed Europa League gli uomini di Stefano Pioli non vincono dal 6 aprile in occasione della sfida con il Lecce. Il supporto del pubblico milanista sarà fondamentale, i giocatori hanno bisogno di ritrovare la serenità perduta in seguito all’eliminazione nella competizione europea.

C’è tanta attesa per le scelte di formazione del tecnico parmigiano, i ballottaggi sono aperti e in pochi sono certi della titolarità. Tra i sicuri del posto vi è Olivier Giroud, alla sua penultima apparenza dinnanzi ai tifosi che lo hanno osannato per tre stagioni: il francese saluterà a fine stagione, prima di salire a bordo dell’aereo che lo porterà a Los Angeles. Dunque, l’incontro di domani sarà speciale per tutto l’ambiente del Diavolo ma attenzione perché c’è un altro aspetto che renderà il match unico: il Milan lancia la fantastica iniziativa, accadrà per la prima volta nella storia del calcio italiano.

Milan Cagliari, novità assoluta: pronte le divise con i cognomi materni

Quasi tutto pronto per la terzultima gara della stagione rossonera, il Milan è chiamato a difendere il posizionamento in seconda classe contro un avversario ostico che ha bisogno di racimolare punti salvezza. Tuttavia, i meneghini sono chiamati a risollevarsi dal pessimo trend delle ultime gare e bisognerà regalare un sorriso ai propri tifosi. Quest’ultima mansione è stata già portata a termine, nonostante la gara non abbia ancora avuto inizio: infatti, come rivelato dal Milan sul proprio sito ufficiale, in occasione della Festa della Mamma i calciatori porteranno sulle spalle il cognome materno.

La splendida e storica iniziativa lanciata dalla società di Via Aldo Rossi mira a puntare l’attenzione sul diritto all’identità personale di ogni individuo, libero di potersi rappresentare anche con il cognome materno. D’altra parte non è finita qui, poiché nella letture delle formazioni saranno menzionati anche i cognomi paterni che appariranno sui maxischermi dello stadio. La decisione della società riguarderà anche la squadra femminile che sfoggerà i cognomi materni nell’impegno di domenica. L’intero popolo milanista accoglie con grande entusiasmo l’iniziativa, il Milan entrerà nuovamente nella storia.