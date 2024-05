Milan, è scontro di mercato: un’altra italiana su Guirassy

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno nel mirino Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda, spunta però un’altra italiana interessata al giocatore: è scontro di mercato.

Sabato sera il Milan ha definitivamente messo un punto a quella che è stata una stagione di alti e bassi, forse un po’ più bassi e ha dovuto salutare tre pilastri degli ultimi anni di questo ciclo rossonero: Kjaer, Giroud e Stefano Pioli. Adesso la dirigenza del Milan dovrà mettersi a lavoro per ricostruire una squadra vincente e un progetto in grado di portare risultati a lungo termine. La prima cosa da fare sarà nominare il nuovo allenatore poi ci si potrà concentrare sul mercato e muoversi concretamente. Con l’addio di Giroud la priorità assoluta del Milan in questo mercato estivo è quella di prendere un grande centravanti che non faccia rimpiangere il francese. Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee del Bologna ma vista la clausola da 40 milioni e la concorrenza che c’è sul giocatore la seconda opzione è quella di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda.

Il giocatore può arrivare pagando la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Non è un mistero che qualche giorno fa ci sia stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza del Diavolo e quella del club tedesco proprio per discutere sulla trattativa. Proprio qualche giorno fa il giocatore ha parlato del suo futuro dichiarando: “Sarò io a prendere la decisione finale. Certo, è sempre difficile lasciare un club quando tutto va bene. Ma ci sono sempre nuovi gradini da salire. Vedremo cosa succederà”. Dalle sue parole sembra intuire che la volontà del giocatore sia quella di mettersi in gioco in una sfida più grande e quale miglior club del Milan e della Serie A, se si vuole partire da una big.

Milan, anche la Roma mette gli occhi su Guirassy

Serhou Guirassy però non è stato preso di mira soltanto dal Milan per il proprio reparto offensivo, anzi secondo quanto riportato da Il Messaggero anche un’altra squadra italiana avrebbe messo gli occhi sul giocatore: la Roma.

I giallorossi cercano un nuovo centravanti per non risentire troppo della rivoluzione nel reparto avanzato, visto con il mancato riscatto di Romelu Lukaku e la partenza di Azmoun. Abraham in questo campionato ha convinto poco e per questo la dirigenza romana sta pensando di fare un investimento importante in attacco. Sempre stando a quanto riportato da Il Messaggero, tra i profili che più interessano ci sarebbe anche Serhou Guirassy. Con la Roma a differenza del Milan pare non ci si siano stati ancora incontri ufficiali, bisognerà capire chi riuscirà ad anticipare l’altra e soprattutto quale sarà la preferenza dello stesso giocatore.