Milan, il giudizio inappellabile di Trevisani: “Non lo accetto”

Riccardo Trevisan, telecronista Mediaset, non ha dubbi sulla stagione del Milan e sul percorso di Pioli in rossonero.

La stagione del Milan si è rivelata quasi insipida al gusto dei tifosi rossoneri. Da un lato c’è la consapevolezza di essere al secondo posto, considerando come la Juventus difficilmente si avvicinerà. Dall’altro però le sconfitte nei derby, l’eliminazione prima dalla Champions e poi dall’Europa League hanno condensato una nube cupa su Milanello.

Tanto che Stefano Pioli ci rimetterà molto probabilmente la panchina, dopo aver guidato il Diavolo negli ultimi anni. Le critiche arrivate al tecnico rossonero sono tante, così come quelle arrivate alla società, anche se non sempre hanno fondamenta oggettive, per lo meno secondo Riccardo Trevisani.

Il telecronista Mediaset si è lasciato andare in una lunga riflessione sulla stagione del Milan ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Infatti Trevisani ha toccato tutti i temi caldi del momento, passando dalla società, alla contestazione, arrivando a Stefano Pioli.

In particolare il telecronista ha detto: “Se parliamo di una comunicazione più attenta, di un Milan più ambizioso e di un primo nome che non sia Lopetegui sono d’accordo. Anche sul tipo di contestazione, sugli errori di Pioli e di qualche giocatore sono d’accordo. Non sono s’accordo quando si dice che al Milan non funziona niente ed è tutta colpa di Pioli”.

Pioli, il pensiero di Trevisani

Riccardo Trevisani ha commentato la stagione del Milan senza mezzi termini, dando il proprio sguardo al tema Pioli in particolare. Infatti per il telecronista l’allenatore del Diavolo non è esente da colpe, ma non è nemmeno il peggior allenatore di sempre. Infatti Trevisani ha continuato così: “Pioli ha responsabilità evidenti, ma non è che sia il Milan sia il Real e che Pioli lo stia facendo rendere come una squadra di Serie C”. Fin qui nulla di strano nell’analisi, che poi è passata a guardare il cammino globale di Pioli a Milanello.

Infatti Trevisani ha chiuso così: “Il Milan può valere 80-85 punti. È meno forte dell’Inter e gli sta dietro, è come le altre e gli sta davanti. Poi ora il Milan cambierà, ma siamo sicuri che nei prossimi anni vincerà. Ho visto l’andamento pre Pioli e quello con Pioli. Se la critica è il Milan è fortissimo e Pioli è un co****ne non sono d’accordo”.

Così Trevisani al tramonto del ciclo Pioli, che al Milan ha portato lo Scudetto soffiandolo all’Inter. Ora c’è da capire veramente se questo nuovo Diavolo sarà in grado di vincere subito come si aspettano tutti. Il futuro rossonero è alle porte.