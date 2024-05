Milan, incontro in sede con gli agenti: colpo dalla Premier possibile

Il Milan è già focalizzato sul lavorare al mercato estivo per la prossima stagione. Oggi è avvenuto l’incontro in sede con gli agenti del giocatore della Premier League, di seguito sono riportate le ultime novità

Con il pareggio contro la Salernitana di sabato 25 maggio, si conclude ufficialmente la stagione del Milan in Serie A. La squadra rossonera, arrivata seconda in classifica con settantacinque punti, è pronta a programmare la prossima stagione con l’obiettivo di tornare a vincere. Inoltre, la squadra in programma ha anche un’amichevole venerdì 31 maggio alle ore 18.00 contro la Roma di Daniele De Rossi.

Il Milan, quindi, dopo l’addio di giocatori importanti come Giroud e Kjaer, e anche quello dell’allenatore Pioli è già al lavoro per il futuro. La società rossonera, infatti, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore vuole già rinnovare la rosa per migliorarla e renderla ancora più competitiva in vista della prossima stagione.

Tra i vari ruoli, la dirigenza lavorerà sia sul trovare il giusto nome per l’attacco, che è la priorità assoluta, ma vuole cercare anche di migliorare la fascia destra, cercando il giusto terzino.

Mercato Milan, interesse per il terzino Emerson Royal dalla Premier League

Tra le possibili mosse che si verranno a creare con l’inizio del calciomercato, quindi, il Milan ha già puntato gli occhi sui prossimi giocatori che vuole vedere con la maglia rossonera per la prossima stagione. Uno su tutti è Emerson Royal , calciatore brasiliano di ruolo difensore, classe 1999 e che attualmente gioca nel Tottenham. Secondo quanto è stato riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi si è tenuto in incontro tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Emerson Royal. Di seguito è riportato tutto quello che bisogna sapere.

Per la prossima stagione, Emerson Royal è uno dei primi obiettivi per la fascia destra del Milan. Oggi, è andato in scena un primo incontro esplorativo. Le intenzioni della dirigenza rossonera sono quelle di lavorare sulla corsia destra in questo mercato e il terzino brasiliano rientra nelle caratteristiche richieste. Tra le varie considerazioni dei rossoneri, però, c’è anche quella che il classe ’99 non è in possesso del passaporto comunitario.

Emerson Royal ha un contratto in scadenza nel giugno 2026. È arrivato al Tottenham dalla stagione 2021/2022, dopo aver giocato con Betis e Barcellona. Con la sua attuale squadra ha giocato 101 partite, segnando 4 gol e servendo due assist.