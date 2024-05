Milan, nuovo infortunio per un rossonero: Europei a rischio?

A causa di un infortunio finisce in anticipo la stagione per il titolarissimo del Milan. In dubbio anche la sua presenza ad Euro2024.

Sabato sera a San Siro andrà in scena l’atto conclusivo della stagione del Milan. Stefano Pioli nella sua ultima sfida come tecnico del Milan, contro una Salernitana già retrocessa, potrebbe decidere di dar spazio a calciatori che hanno accumulato un minutaggio ridotto nel corso della stagione. Tra i calciatori che hanno accumulato meno minutaggio del previsto figura Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero ha vissuto una stagione complicata dal punto di vista fisico, ad Aprile ha persino riscontrato un problema all’adduttore contro la Juventus che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite.

Il portiere sembrava pronto a tornare nell’ultima gara stagionale del Diavolo, ma un nuovo problema rischia di impedirglielo. Il francese titolarissimo della nazionale dei galletti rischia di saltare anche la spedizione di Euro2024, generando un clima di apprensione nel tifo dei blues.

Milan, nuovo infortunio per Mike Maignan: Europeo a rischio?

Mike Maignan non è nuovo a riscontrare problemi fisici, nel corso della stagione si tratta già della quinta volta. Come riferisce il noto editoriale francese l’Equipe, il classe 1996 si sarebbe infortunato a un dito nel corso dell’allenamento di questa mattina a Milanello. Ad una giornata dalla fine del campionato, la notizia non sembra preoccupare più di tanto i tifosi milanisti quanto i tifosi della nazionale francese.

Il commissario tecnico Didier Deschamps dovrà infatti inviare la lista definitiva dei convocati agli Europei entro il 7 giugno. Magic Mike alzerà sicuramente bandiera bianca per il match di sabato, per ulteriori novità bisognerà attendere il risultato degli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore. Gli esami saranno decisivi per capire la gravità e soprattutto i tempi di recupero.

Maignan farà di tutto per essere a disposizione della sua nazionale in vista dell’Europeo. Già in occasione del Mondiale del 2022 in Qatar, l’estremo difensore non ha avuto l’opportunità di difendere i pali della Francia sempre a causa di un infortunio.

L’ex Lille dunque, conclude anticipatamente la sua stagione con il Diavolo. In Serie A ha totalizzato 29 presenze incassando 34 reti e mantenendo la propria porta inviolata per undici volte. Nella sfida di sabato sera con ogni probabilità sarà rimpiazzato da Marco Sportiello, l’ex Atalanta nel corso della stagione ha già sostituito il francese in più di qualche occasione, con buoni risultati.