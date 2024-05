Milan, Pioli può sorridere: è successo oggi a Milanello

In arrivo ottime notizie dal quartier generale rossonero, l’allenatore emiliano ritrova il calciatore per le ultime giornate.

Giornata di allenamento per il Milan, reduce da un pirotecnico e amaro pareggio contro il Genoa di Gilardino. I rossoneri, scesi in campo domenica pomeriggio a San Siro, non sono riusciti a ottenere la vittoria per la sesta volta consecutiva tra campionato ed Europa League. Il trend delle ultime gare disputate è decisamente deludente, l’ambiente di fede milanista non è affatto soddisfatto dell’operato della formazione guidata da Stefano Pioli e proprio il tecnico emiliano è il più criticato.

L’obiettivo del Diavolo sarà difendere il posizionamento in seconda classe, il successo contro il Cagliari e un passo falso della Juventus potrebbe regalare anticipatamente il traguardo. Il popolo rossonero accompagnerà i propri beniamini nella penultima sfida casalinga della stagione, contro i sardi bisognerà mantenere alta la concentrazione e non cadere in errori di sufficienza. L’allenatore parmigiano sa come mettere alle corde i rossoblù, dal suo arrivo a Milano contro il Cagliari sono sempre arrivate vittorie e un solo pareggio. Inoltre, a giocare a favore dell’ex tecnico della Lazio è una notizia di pochi minuti fa che arriva direttamente da Milanello: il giocatore è finalmente ritornato ad allenarsi in gruppo.

Milan, le ultime da Milanello: Jovic in gruppo

I rossoneri si preparano alla 36esima partita del proprio campionato, in programma sabato alle ore 20:45 contro il Cagliari. Il match di San Siro sarà l’occasione perfetta per ritornare alla vittoria che manca addirittura dal sei aprile, prima dell’andata di Europa League che ha dato il via a una lunga striscia di risultati deludenti. La formazione meneghina non vive un periodo semplice, la squadra ha indubbiamente perso serenità. D’altra parte è in arrivo una notizia positiva poiché, come riferito dal Milan sul proprio sito ufficiale, Luka Jovic è finalmente ritornato ad allenarsi in gruppo.

L’attaccante ha partecipato alla seduta pomeridiana conclusasi pochi minuti fa, il rientro dell’ex Fiorentina può aiutare i rossoneri in queste ultime sfide di campionato. Il serbo potrebbe far riposare Olivier Giroud, alle ultime uscite con la maglia milanista prima di raggiungere la Major Soccer League, ma l’ultima parola spetterà a Stefano Pioli. Il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite è finalmente alle spalle, Luka Jovic è pronto a prendere parte ai prossimi tre impegni che separano il Diavolo dalla fine della stagione.