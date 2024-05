Milan, Salvini attacca Pioli in diretta: la sentenza lascia interdetti

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato a parlare di calcio e le sue dichiarazioni non faranno piacere ai tifosi del Milan.

Nonostante il secondo posto in classifica e un campionato migliore rispetto alla scorsa annata in casa Milan non si può essere soddisfatti di come è andata a finire la stagione. Sei sconfitte su sei nei derby nel 2024 e la seconda stella targata Inter vinta proprio nel derby, serate amare e che i tifosi dimenticheranno difficilmente.

Anche e soprattutto per questo è arrivato l’esonero di Stefano Pioli, la società ha deciso di ripartire da una nuova guida tecnica, che, a meno di colpi di scena, sarà l’ex tecnico di Roma e Lille Paulo Fonseca, allenatore portoghese. La società intanto lavora sul mercato e allo stesso tempo i tifosi attendono con ansia il mercato e una stagione che sperano essere migliore. Nelle ultime ore è intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, da sempre noto tifoso rossonero.

Il politico ha parlato ai microfoni di TeleLombardia analizzando la stagione del Milan e ammettendo con molta sincerità cosa non è andato nel corso della stagione. “Speriamo in un futuro migliore perchè sei derby persi sono davvero tanti ed è pesante”. Salvini poi non ha dimenticato il tecnico Pioli e gli ha rifilato una vera e propria frecciatina: “Ciò che non mi è andato giù è il gioco della squadra, ci sta perdere ma ci vuole un’idea di gioco e un modulo”, la dura constatazione del politico.

Milan, le parole di Salvini sull’Inter spiazzano tutti

Salvini ha criticato quindi Pioli e il gioco messo in scena dai rossoneri ma allo stesso tempo ha avuto parole che hanno spiazzato, parole con grandi elogi per l’Inter di Simone Inzaghi. A riguardo dei derby persi Salvini ha ammesso: “I sei derby persi fanno rumore ma allo stesso tempo c’è da dire che l’Inter è davvero fortissima”, dichiarazioni che sicuramente non faranno piacere ai tifosi rossoneri.

Salvini ha elogiato i cugini nerazzurri e si augura che la prossima stagione sia migliore per il Milan e i suoi tifosi. Nonostante le critiche a Pioli per il gioco Salvini ha ringraziato il tecnico per aver riportato lo scudetto qualche anno fa nella Milano rossonera: “Pioli va solamente ringraziato perchè ci ha fatto vincere uno scudetto impensabile, speriamo che il gioco e i risultati nella prossima stagione migliorino”.

La stagione è giunta al termine e in casa Milan si lavora al futuro, Salvini ha commentato l’annata e non tutte le dichiarazioni sono piaciute ai compagni di tifo.