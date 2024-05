Milan, spunta il duello con la Roma: testa a testa per il super colpo

Il centravanti è già da tempo nel mirino della dirigenza del diavolo. Nelle ultime ore però si sarebbe fatta avanti una rivale dalla Serie A

Mancano poco più di 48 ore dal termine della stagione del Milan, dopodiché il mercato del club rossonero entrerà nel suo vivo. Tra le operazioni in uscita c’è già da segnalare l’addio di Olivier Giroud, il bomber francese ha firmato un pre-contratto con il Los Angeles fc in Mls, di conseguenza sabato sera disputerà la sua ultima partita a San Siro.

L’Ad Furlani e il suo staff sono dunque alla ricerca di un profilo offensivo che possa raccogliere l’eredità del numero 9. I nomi nella lista non mancano: uno tra Sesko (Rb Lipsia), Zirkzee (Bologna) e Jonathan David (Lille) potrebbe essere l’indiziato principale.

Nelle ultime settimane a superare la concorrenza sembrerebbe essere stato proprio il centravanti del Lille, complice anche il possibile arrivo di Paulo Fonseca a Milanello. Sullo sfondo arrivano però indiscrezioni sulla concorrenza da parte della Roma, squadra che rimarrà orfana di Romelu Lukaku nella prossima stagione.

Milan, concorrenza della Roma per Jonathan David

L’attaccante canadese esploso nelle ultime due stagioni con il Lille, allenato da mister Paulo Fonseca, andrà in scadenza di contratto a giugno del 2025, il calciatore ha già però comunicato al club la sua intenzione di non voler rinnovare. Come riportato da calciomercato.com In Canada assicurano che il nuovo direttore sportivo romanista Ghisolfi (ex ds del Nizza) si sia subito inserito nella corsa all’acquisto del talento canadese.

Il Milan potrebbe partire però avvantaggiato nella trattativa. A prescindere dall’ingaggio del tecnico portoghese, i rossoneri a differenza dei giallorossi sono già sicuri di un posto in Champions. La squadra di De Rossi per raggiungere la qualificazione dovrà invece sperare che l’Atalanta non arrivi sopra la quinta posizione.

Occhio però anche alla concorrenza da parte del Napoli che, salvo clamorosi imprevisti, a fine stagione saluterà Victor Osimhen, di conseguenza De Laurentiis potrebbe catapultarsi sull’ acquisto del classe 2000. In Serie A si preannuncia dunque un mercato scoppiettante, specialmente per quanto riguarda la ricerca del bomber d’aria di rigore.

La punta 24enne in Ligue 1 ha dimostrato di poter diventare uno degli attaccanti più interessanti in Europa. Durante la sua esperienza al Lille si è laureato campione di Francia nella stagione 20/21, quando in organico figurava anche il rossonero Mike Maignan. A livello individuale ha invece totalizzato 184 presenze impreziosite da 84 reti e 18 passaggi vincenti per i compagni.