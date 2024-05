Milan su Sesko, già due offerte avanzate! Importante novità sulla clausola – ESCLUSIVA

Milan-Sesko, giungono importantissime novità sulla trattativa. Le ultime sul possibile affare tra i rossoneri e il Lipsia in ESCLUSIVA.

Il Milan punta forte su Benjamin Sesko. Il centravanti sloveno in forza al Lipsia gode di grande stima in tutta la dirigenza, che ha mosso i primi passi per il suo acquisto. Come raccontato in ESCLUSIVA dal nostro Marco Giordano i rossoneri hanno già spedito due offerte per il classe 2003, entrambe rifiutate dai tedeschi.

C’è da aggiungere un importantissimo dettaglio: non esiste alcun tipo di clausola nel suo contratto. Ciò, dunque, vorrà dire che per il suo acquisto bisognerà obbligatoriamente trattare con il club della Red Bull. La trattativa, però, fino ad ora, non è decollata.

Milan-Sesko, ancora nessun accordo trovato

Il Lipsia, in questo momento, non ha alcuna intenzione di cedere il ragazzo. Già lo scorso anno Sesko aveva su di sé le attenzioni di mezza Europa ma, comunque, non si è mosso dal club. Per andarsene, Sesko dovrà esporsi e chiedere ufficialmente la cessione.

Oltre al Milan bisogna registrare un timido interessamento della Juventus in caso di cessione di Vlahovic e di altri due giocatori, anche se è molto difficile che ciò accada in breve tempo. Anche il PSG ha espresso un interesse per Sesko.

Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti in grado di sostituire al meglio Olivier Giroud. Il francese a fine stagione saluterà a parametro zero e i dirigenti del Milan vogliono prendere un attaccante importante per sostituirlo.