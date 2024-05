Milan, un nome a sorpresa per il post Theo Hernandez: ma c’è un grosso dubbio

C’è un nome a sorpresa per il post Theo Hernandez in casa Milan. Tuttavia il giocatore nasconde un dubbio importante.

Il Milan guarda al suo finale di stagione con la voglia di scavalcare velocemente ad agosto. Infatti resta poco o niente al Diavolo in queste ultime tre uscite dell’anno, considerando come l’unico obiettivo sia blindare il secondo posto. Anche perché il posto in Supercoppa Italiana è praticamente assicurato, pure se la Juventus dovesse superare i rossoneri.

Di conseguenza è chiaro che il focus della dirigenza sia già rivolto al mercato ed alla ricerca del prossimo allenatore. Infatti il primo tassello sarà capire chi andrà a sostituire Pioli in panchina, dopodiché ci si muoverà di conseguenza sul mercato.

I nomi per il post Pioli sono tanti e tutti hanno visto le proprie quotazioni fluttuare. Ora in pole dovrebbe esserci Conceiçao, ma quello che è successo con Lopetegui insegna a mantenere la calma.

Passando al mercato invece, i rumors iniziano ad essere insistenti sia in entrata che in uscita. Infatti negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi di una partenza per Theo Hernandez, dato che il Bayern ci ha messo gli occhi sopra. Di conseguenza il Milan deve correre ai ripari, cercando un possibile piano B per l’out mancino. Nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Leonardo Spinazzola.

Milan, Spinazzola per il post Theo?

Tanti tifosi rossoneri staranno in questo momento arricciando il naso: Spinazzola per Theo Hernandez? È chiaro che nella mente del popolo del Diavolo questa rotazione possa sembrare quasi una follia. Però se il francese dovesse uscire direzione Bayern, a Milanello arriverebbe un tesoretto importante. Un tesoretto da spendere in un ruolo più pesante rispetto all’out mancino, magari per un attaccante vista l’uscita di Giroud. Di conseguenza il Milan dovrebbe pensare ad un nome diverso per andare ad occupare lo slot lasciato libero da Theo Hernandez. Secondo TMW quel nome può essere Spinazzola.

C’è da aggiungere che, sempre per TMW, il Milan non sarebbe l’unico club pronto a puntare il laterale della Roma. Infatti anche Juventus e Barcellona avrebbero messo sotto la lente d’ingrandimento la situazione. In primo luogo perché Spinazzola andrà quasi sicuramente in scadenza a giungo con la Roma, aprendosi al mercato dei parametri zero.

Dopodiché l’esterno della Nazionale ha delle caratteristiche di rilievo ed esperienza, nonostante il suo fisico abbia già avuto la sua dose di problemi. Inoltre, considerando il contratto in scadenza, il Milan potrebbe pensarci anche senza un’uscita di Theo Hernandez. Così sì che sarebbe una staffetta interessante per l’out mancino del Diavolo.