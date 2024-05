Oaktree Inter, contatti con il Milan: avete letto?

Oaktree ha avuto modo di acquisire l’Inter, sono da subito partiti contatti col Milan e con Cardinale per questioni legate allo stadio.

Si vociferava da tempo ma solamente pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità di Oaktree come nuovo proprietario dell’F.C. Internazionale, risolvendo l’unica problema dei cugini nerazzurri in un clima di continua festa per lo scudetto vinto e la seconda stella conquistata prima del Diavolo. Da oggi però potrebbe esserci più collaborazioni tra le due compagini, pronte a fare fronte comune.

Oaktree, prima di dialogare con Cardinale, ha incontrato il ministro dello sport Abodi e il presidente federale Gravina per discutere circa le tempistiche sul nuovo stadio. Questo è il principale motivo che dovrebbe portare le compagini milanesi a fare fronte comune e collaborare. Stando a quanto riportato dal giornale milanese ‘il Giorno’ sono anni in realtà che le due società stanno lavorando di comune accordo per regalare ai tifosi un ‘nuovo San Siro’.

Milan e Inter pronte al nuovo San Siro

Nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il percorso, che hanno costretto le rispettive dirigenze a rivedere i propri piani e a optare per strade alternative, il Milan ha scelto San Donato mentre l’Inter ha preferito Rozzano come sede per i loro futuri impianti. Anche prima di questo cambiamento di proprietà, all’interno dei due club serpeggiava un forte scetticismo riguardo alla fattibilità del progetto di ristrutturazione del Meazza, che la società WeBuild dovrebbe presentare entro la fine di giugno.

Questo scetticismo era alimentato da numerosi dubbi e preoccupazioni che riguardavano non solo gli aspetti economici e logistici, ma anche le tempistiche e la reale sostenibilità dell’intera operazione. Proprio per queste ragioni, la sede di viale della Liberazione, cuore pulsante della dirigenza interista, ha avanzato e ottenuta una richiesta di proroga per il diritto di esclusiva sui terreni di proprietà della famiglia Cabassi.

Questa proroga è stata vista come una necessità imprescindibile per poter analizzare con maggiore attenzione e dettaglio tutte le possibili implicazioni del progetto, e per garantire che ogni decisione presa sia il frutto di una valutazione approfondita e ponderata, in linea con gli obiettivi strategici e le aspettative di entrambe le società sportive coinvolte.

Oaktre prova subito a far breccia nel cuore dei tifosi nerazzurri e la dirigenza rossonera non vuole restare a guardare, non vuole essere da meno. Il futuro, forse, è già qui e i tifosi del club in via Aldo Rossi non vedono l’ora di scoprirlo.