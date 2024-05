Prossimo allenatore Milan, nome a sorpresa: profilo dalla Serie A

L’ex allenatore del Milan ha parlato proprio della panchina rossonera in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista ad Arrigo Sacchi, allenatore del Milan dal 1987 al 1991 e successivamente nel 1997. L’ex Commissario Tecnico della nazionale italiana e vicecampione del mondo a USA ’94, si è espresso in merito alla ricerca da parte del Milan di un nuovo allenatore. Il “Profeta di Fusignano” ha prima affermato che, a suo parere, il mondo Milan visto da fuori appare come un enorme punto interrogativo, dove l’incertezza regna sovrana.

Continuando, Sacchi non si esime dal fare i complimenti a Stefano Pioli, a cui viene riconosciuto il merito di aver vinto uno Scudetto e di aver portato la squadra in semifinale di Champions League. Continuando l’ex allenatore difende così il tecnico rossonero: “In questa stagione il Milan non è stato all’altezza delle aspettative, ci sono stati errori, ma chi non ne commette?” – per poi affermare che al Milan serve un manager che sappia valorizzare e migliorare i giocatori che ha a disposizione.

Milan-Sarri, il consiglio di Sacchi

Il classe 1946 ha parlato così di Maurizio Sarri, che da qualche mese ha smesso di collaborare con la Lazio: “Diversi anni fa consigliai Maurizio Sarri a Silvio Berlusconi e non mi ascoltò. Adesso, ancora una volta, mi sento di proporre il nome di Sarri per il Milan. È bravo, molto bravo”. Sacchi ha poi ricordato che Sarri è riuscito ad arrivare secondo l’anno scorso con la Lazio, che ha vinto un Europa League con il Chelsea, uno Scudetto con la Juventus e ha fatto divertire tutti con il suo gioco al Napoli.

Proseguendo con le sue parole, l’ex CT della nazionale italiana ha motivato la scelta di consigliare Sarri: “Penso che sia adatto a iniziare un ciclo, a patto di metterlo nelle migliori condizioni per rendere al massimo e quindi consegnandoli quei giocatori che lui richiede” – per poi affermare: “Io in una situazione come quella del Milan, cercherei di allontanare quegli elementi che non hanno dato sicurezze“.

Sacchi infine, parlando di “allenatori strateghi” nomina anche Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton in Premier League e vecchia conoscenza del calcio italiano da allenatore del Sassuolo. “Roberto De Zerbi” – ha chiosato Sacchi – “Ha qualità tecniche e umane, è un uomo di spessore, ha idee innovative e fa praticare alle sue squadre un calcio d’avanguardia”. Concludendo Sacchi consiglia dunque di prendere un allenatore italiano, spiegando che in Italia è già difficile fare calcio per un italiano e lo è ancora di più per uno straniero.