Scudetto nel derby, stoccata al Milan: le parole dell’interista fanno infuriare i tifosi

Le parole del giocatore dell’Inter sullo scudetto vinto dai nerazzurri nel derby contro il Milan fanno infuriare i tifosi rossoneri.

La sera del 22 aprile è una di quelle sere che per i tifosi del Milan sarà difficile da dimenticare. Non solo il danno di aver disputato una stagione al di sotto delle aspettative, ma anche la beffa di aver consegnato lo scudetto nelle mani dell’Inter. Il derby di Milano nel quale l’Inter ha vinto matematicamente lo scudetto è una ferita ancora aperta. Che la vittoria del titolo fosse a favore dei nerazzurri era chiaro già da tempo, ma vederli festeggiare nella splendida cornice del San Siro non dev’essere stato affatto semplice per i tifosi rossoneri. A ricordare l’accaduto ci pensa Bisseck.

Bisseck sul derby: che stoccata al Milan

Yann Bisseck ha rilasciato un’intervista al portale Geissblog. Alla domanda su cosa abbia provato durante la partita decisiva, il derby vinto contro il Milan, Bisseck ha risposto: “Era quasi troppo bello per essere vero. Questa è la partita delle partite, per i tifosi e per noi. Batterli e vederli costretti a guardare mentre diventavamo campioni, è stato quasi come vivere una fiaba. Sono stati brividi enormi”.

Le parole di Bisseck non sono passate inosservate soprattutto per i tifosi rossoneri, in quanto il derby di quest’anno contro l’Inter è una ferita ancora aperta che difficilmente verrà dimenticata.