Theo Hernandez saluta Pioli: il messaggio sui social è commovente

L’addio imminente di Stefano Pioli si fa sentire in Casa Milan e nell’attesa di salutarlo domani sera a San Siro, Theo Hernandez lo saluta affettuosamente.

Domani sera a San Siro il Milan scenderà in campo per l’ultima partita di questa stagione e mettere un punto a quest’annata non proprio positiva, vista la prima parte di campionato e gli ultimi risultati. A concludersi però non sarà solo questa stagione rossonera ma anche il percorso di Stefano Pioli al Milan. Dopo cinque anni di sacrifici, gioie, uno scudetto, traguardi importanti e anche delusioni e momenti difficili, il tecnico dal prossimo campionato non guiderà più il Diavolo.

Theo Hernandez saluta Pioli: “Grazie per tutto mister”

ADDIO PIOLI-Se fino a qualche settimana fa erano solo voci, a renderlo ufficiale è stato proprio il Milan attraverso la condivisione di un comunicato ufficiale sui propri siti. Domani quindi a prescindere da quello che sarà il risultato per il popolo rossonero sarà una giornata piena di emozioni e in attesa del saluto che tutto San Siro riserverà a Pioli al termine della gara, sui social iniziano ad arrivare i primi saluti ufficiali da parte dei giocatori rossoneri.

IL MESSAGGIO- A Bennacer, il primo fra i calciatori, si è aggiunto anche Theo Hernandez, che attraverso una stories Instagram pubblicata sul proprio profilo ufficiale ha scritto: “Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e questo Milan. Ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro”.