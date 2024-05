Calciomercato Milan, Zaniolo in rossonero: la notizia spiazza i tifosi

Clamorosa indiscrezione riguardante il Milan e un possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo in rossonero. Tifosi rimasti senza parole.

Le scorse settimane sono senza dubbio state per il Milan tutt’altro che tranquille. I Rossoneri vengono da un finale di stagione, che si chiuderà ufficialmente oggi contro la Salernitana, poco esaltante con le notizie sul futuro di Stefano Pioli e sull’eventuale scelta del nuovo allenatore. Alla fine, anche se ormai non c’erano più dubbi, il comunicato sull’addio di Pioli è arrivato, ma il nome del nuovo tecnico resta ancora indefinito.

Il primo candidato, sempre più vicino all’approdo in rossonero, sembra essere Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non è di certo il sogno dei tifosi rossoneri, ma c’è anche chi ne parla molto bene: si tratta di Nicolò Zaniolo. L’attuale giocatore dell’Aston Villa ha speso belle parole per il suo ex tecnico, ma si è anche soffermato sul suo possibile approdo al Milan. In passato, infatti, le parti erano molto vicine a trovare un accordo.

Zaniolo sorprende tutti: “Con il Milan c’è stato più di qualcosa”

Il classe ’99, di cui si è parlato negli scorsi giorni a causa del suo infortuno che lo costringerà a saltare gli Europei in Germania e della sua frecciata sui social a Tiago Pinto, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex Roma ha parlato dei contatti avuti in passato con il Milan, che sono stati a detta sua più di un semplice sondaggio, ma anche di Fonseca e degli anni passati insieme in giallorosso:

Con il Milan c’è stato più di qualcosa. Ci sono stati dei dialoghi e degli incontri ma poi non se ne fece più nulla. Per quanto riguarda Fonseca lo ritengo un grande allenatore e una persona onesta. Dice sempre le cose in faccia ai giocatori e fidatevi che questo non è scontato. Se andrà al Milan sarò felicissimo e sono sicuro che farà anche meglio perché la squadra è più forte.

Le parole di Zaniolo confermano, dunque, come nel suo futuro ci sarebbe potuto essere il Milan con cui più volte c’erano stati dei contatti. Dichiarazioni anche su Fonseca, ritenuto un grandissimo allenatore e una gran persona con cui lavorare. Il tecnico portoghese non sarà il più desiderato dai tifosi, ma i commenti di Zaniolo sono la prova di quanto l’attuale allenatore del Lille riesca ad empatizzare con la sua squadra.