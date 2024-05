Ultime notizie Milan, il club piazza la cessione: l’annuncio ufficiale

Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il mercato in casa Milan, il giocatore lascia ufficialmente i rossoneri.

A Milanello la squadra prepara la partita casalinga di domani sera contro il Cagliari, valida per la 36esima giornata di Serie A. Il Diavolo ha bisogno di ritrovare una vittoria che manca da inizio aprile, in modo tale da consolidare il secondo posto e soprattutto ritrovare fiducia dopo le ultime uscite poco convincenti. Intanto a luglio inizierà ufficialmente il mercato estivo ma le società si muovono già in previsione di ciò che verrà. Vi sono squadre meno attive e squadre più attive, tra cui troviamo anche il Milan. I rossoneri, alla ricerca in primis di un nuovo allenatore per il post-Pioli, saranno tra le squadre più coinvolte nella prossima finestra di mercato.

La dirigenza è infatti alla ricerca di una punta centrale che possa fare il titolare e trascinare la squadra a importanti risultati, un centrocampista che possa dare un’alternativa in più a centrocampo, un difensore centrale solido e un terzino destro che, all’occorrenza, possa giocare anche a sinistra. Oltre al budget stanziato per il mercato però, la dirigenza dovrà lavorare anche sul mercato in uscita, vendendo esuberi e uomini che non rientrano nel progetto. A questo proposito, è recente l’ufficialità della cessione di un giocatore.

Milan, ora è ufficiale: l’Atalanta riscatterà De Ketelaere

Come riportato da Sport Mediaset, l’Atalanta riscatterà Charles De Ketelaere. Il presidente della Dea Antonio Percassi infatti, in un recente intervento a BergamoNews ha confermato che la società bergamasca riscatterà l’attaccante belga arrivato questa estate in prestito dal Milan. L’Atalanta eserciterà il proprio diritto di riscatto sul giocatore, che come da accordi è stato fissato a circa 26 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 3 milioni spesi dai bergamaschi per il prestito oneroso.

Il classe 2001, arrivato al Milan dal Club Brugge nel 2019 per poco più di 35 milioni di euro, non è mai riuscito a dimostrare le sue doti in rossonero. Con il club di Via Aldo Rossi De Ketelaere ha infatti collezionato 4o presenze non trovando mai la via del gol e fornendo un solo assist. In questa stagione all’Atalanta invece, il belga sembra aver ritrovato lo smalto e le qualità dimostrate in Belgio: con 11 gol e 9 assist in 44 gettoni stagionali.

L’ex Brugge dunque diventerà, a meno di strane sorprese, ufficialmente un attaccante dell’Atalanta. Il Milan invece, rimpolperà le sue casse e la sua disponibilità economica in vista del mercato estivo che verrà.