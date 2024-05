Ultim’ora Milan, annuncio dal Portogallo: offerta super per Leao

Clamorosa indiscrezione dal Portogallo: il Milan rischia di perdere Rafael Leao. Offerta monstre in arrivo per l’attaccante rossonero.

Il calciomercato rossonero potrebbe iniziare con un affare dalle cifre esorbitanti e con la partenza di uno dei perni centrali della rosa del Diavolo. Le voci di mercato piombano tutte sul giovane attaccante portoghese Rafael Leao, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

L’offerta sarebbe irrinunciabile, tanto da far pensare che il Milan possa lasciar partire il giovane attaccante portoghese. Il calciomercato estivo è alle porte, e fin da subito uno dei gioielli della Serie A potrebbe fare presto le valigie. Tra i tifosi rossoneri cresce l’attesa per capire se Leao resterà a Milano o se abbraccerà nuove sfide altrove.

Calciomercato Milan, l’Al-Hilal fa sul serio per Leao: e la clausola da 175 milioni?

Sirene arabe per l’attaccante del Milan. L’Arabia Saudita fa nuovamente spesa in Italia, e questa volta il bottino risiede a Milano tra le file rossonere. Si tratta dell’attaccante portoghese classe ’99 Rafael Leao, finito nel mirino dell’ Al Hilal. L’indiscrezione giunge direttamente dal Portogallo, dal quotidiano O Jogo, che dà quasi per certo il trasferimento dell’attaccante rossonero in Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da O Jogo, infatti, l’Al-Hilal è pronto a compiere un’altra operazione dalle cifre mostruose per portare alla propria corte l’attaccante del Milan Rafael Leao. E la clausola da 175 milioni? La fonte portoghese sostiene che per il momento non si è parlato esplicitamente di toccare la clausola da 175 milioni che ha portato al rinnovo di Rafael Leão fino al 2028. Nonostante ciò, però, il club saudita sarebbe pronto ad offrire al Milan una proposta che sicuramente sarà superiore alle tre cifre, dunque si partirà da un minimo di 100 milioni.

La palla, dunque, passerò al Milan, che potrebbe trovarsi di fronte a un’offerta irrinunciabile. L’Al-Hilal, che ha vinto la Saudi Pro League con ben 90 punti, è intento a rafforzare la propria rosa e ad inserire nomi importanti oltre a quelli di Neymar, Koulibaly e Milinkovic-Savic. Leao è finito nel mirino del club come innesto per poter raggiungere traguardi importanti tra cui, in primis, il Mondiale per Club.

Da definire, inoltre, anche quelle che saranno le intenzioni di Leao stesso. Il quotidiano portoghese riporta che il padre del giocatore è atteso in Arabia Saudita per negoziare le cifre della trattativa. All’Al-Hilal, tra l’altro, Leao potrebbe ritrovare il tecnico Jorge Jesus, che allenò il giovane ai tempi dello Sporting Lisbona.