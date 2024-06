Abraham-Milan, scenario a sorpresa: Fonseca risolve il problema

Il nuovo tecnico del Milan è attratto dall’attaccante giallorosso e può risolvere un problema per il mercato dei rossoneri.

Un paio di settimane fa, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Milan: Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese deve ancora arrivare a Milano, ma ha già avuto diversi confronti con la dirigenza di Via Aldo Rossi sul tema del calciomercato. La sessione estiva apre definitivamente i battenti il prossimo 1° luglio, giorno successivo alla scadenza dei contratti dei calciatori con i rispettivi club, ma alcune trattative sono già avviate.

I rossoneri hanno l’obiettivo di piazzare almeno un colpo in entrata per reparto, consegnando a Fonseca una rosa all’altezza per disputare più competizioni: il Milan, infatti, l’anno prossimo, oltre che ad essere impegnato in Serie A, sarà occupato con la Champions League e la Coppa Italia.

Attacco Milan, Fonseca trova l’alternativa a Zirkzee: Abraham della Roma

Nelle ultime settimane, il Milan ha avviato una trattativa con il Bologna per portare a Milano Zirkzee, attaccante classe 2002 impegnato in questi giorni con la proprio Nazionale ad Euro24. Per accaparrarsi l’olandese, i rossoneri devono versare nelle casse del club emiliano 40 milioni di euro: fino a qui nessun problema, considerato che Zirkzee rimane l’obiettivo numero uno della società rossonera. Il vero ostacolo rimangono le commissioni da pagare, su cui il Milan sta discutendo con il procuratore del calciatore. Nel frattempo, però, il tecnico rossonero ha individuato un altro possibile obiettivo qualora non si riesca a portare Zirkzee a Milano, ovvero Tammy Abraham.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante inglese, di proprietà della Roma, è un profilo particolarmente gradito da Paulo Fonseca. Il neo tecnico rossonero potrebbe far virare la dirigenza rossonera su Abraham, qualora non riuscisse ad acquistare Zirkzee. Nonostante il suo passato in giallorosso, Fonseca non ha fatto in tempo ad allenare Abraham alla Roma, in quanto l’attaccante è arrivato nella Capitale la stagione successiva all’esonero di Fonseca.

Abraham questa stagione non ha giocato numerose partite: il 4 giugno 2023, all’ultima partita di Campionato, l’attaccante inglese si è rotto il crociato ed è tornato in campo soltanto a marzo 2024, per trovare di nuovo il feeling con il terreno di gioco. Il suo contratto con la Roma scade a giugno 2026 e la società giallorossa molto probabilmente difficilmente se ne priverà, considerato che Lukaku farà ritorno al Chelsea. Ma attenzione a Fonseca, molto attratto da Abraham.