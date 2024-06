Accordo raggiunto, colpo Milan da 20 milioni

Il Milan è sempre più vicino al primo acquisto di questo calciomercato: accordo col giocatore, operazione da 20 milioni

La caldissima estate del Milan è appena iniziata. L’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca è stato il primo passo di una rivoluzione. Che sarà molto diversa da quella dello scorso anno. Dopo aver messo le basi della squadra, adesso è il momento di rifinirla. L’obiettivo di Moncada e Ibrahimovic è quello di fare acquisti mirati per alzare ulteriormente il livello della rosa. La priorità, come tutti sanno, è il centravanti.

Zirkzee è il prescelto ma la questione commissioni sta complicando la trattativa – favorendo l’inserimento di altre società, fra cui la Juventus. In attesa di sviluppi, attesi nei prossimi giorni, potrebbe arrivare presto un’altra svolta in un altro ruolo: il terzino destro. Il Milan è pronto a mettere in discussione la posizione di Davide Calabria, che resterebbe comunque come riserva. Al suo posto, però, da titolare, la società ha deciso di investire. L’obiettivo numero uno è già stato individuato. E sembra davvero vicinissimo.

Milan, Emerson Royal ad un passo: i dettagli

Con l’arrivo di Fonseca si è spesso parlato di Tiago Santos, terzino destro del Lille, uno dei giocatori più valorizzati dall’allenatore stesso. Parallelamente, però, si sta sviluppando un’altra pista. Che prende sempre più piede. Ed è quella che porta direttamente a Londra.

Nelle scorse settimana c’è già stato un incontro con i suoi agenti a Casa Milan, ora nuove indiscrezioni che parlano di una trattativa sempre più nel vivo. Si tratta di Emerson Royal, di proprietà del Tottenham, ex Real Betis e Barcellona. Il terzino brasiliano vuole lasciare gli Spurs dopo i 1333′ giocati nella stagione appena conclusa con Ange Postecoglou. Sarebbe felice di vestire la maglia del Milan: la società rossonera ha da tempo incassato il suo sì, e infatti l’accordo sul contratto è solo una formalità, mentre si tratta con il Tottenham per il prezzo d’acquisto. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, le parti sono vicine e si può chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni.

Non è un acquisto che scalda particolarmente i tifosi. Da lui ci si aspettava un percorso di crescita diverso e al Tottenham non è riuscito ad imporsi, oltre ad aver evidenziato alcune carenze dal punto di vista dell’attenzione in fase difensiva e di qualità in generale. Classe 1999, ha compiuto da poco 25 anni, è quasi nel pieno della sua maturità calcistica e il Milan, in questo momento, è una grande opportunità per lui: non è un caso che ha subito detto sì. La domanda è: è davvero l’uomo giusto per garantire l’upgrade di cui hanno bisogno i rossoneri a destra?