Acquisto a costo zero, il Milan Futuro piazza il primo colpo

Primo acquisto (a costo zero) del Milan Futuro per la Serie C, colpo rossonero per il centrocampo. Tutti i dettagli

Il Milan ha dato il via ad una nuova era. Non solo per la prima squadra, con l’addio di Pioli e l’arrivo, a sorpresa, di Fonseca ma soprattutto per l’ultimo importante progetto avviato da RedBird.

Ieri è stata ufficializzata l’iscrizione della seconda squadra in Serie C: si chiamerà Milan Futuro e giocherà nel girone b, cioè quello del centro Italia, della Lega Pro.

I rossoneri si aggiungono così a Juventus e Atalanta e avranno così la possibilità di far giocare i ragazzi più forti del settore giovanile in un campionato professionistico. Una tappa importante per la crescita di questi giocatori.

Francesco Camarda sarà uno dei pilastri, così come probabilmente Simic, Zeroli, Liberali e tanti altri. La base sarà rappresentata da quelli che hanno fatto benissimo quest’anno con la Primavera di Abate, ma a questi bisognerà aggiungere qualche elemento che ha più esperienza nella categoria.

Ecco perché il Milan sta già pensando agli acquisti per la squadra: piace molto Adorante, l’attaccante che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito alla Juve Stabia, ma il primo colpo è stato già definito.

Primo acquisto per Bonera, è un centrocampista: colpo a zero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il primo acquisto del Milan Futuro è un parametro zero. Si è appena liberato dal Sestri Levante e arriverà in rossonero per portare qualità ma soprattutto conoscenza della Lega Pro.

Si tratta di Mattia Sandri, è un centrocampista ed è cresciuto nel settore giovanile del Torino. Classe 2001, come detto fra qualche giorno diventerà un parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Sestri Levante con il quale ha giocato nell’ultima stagione.

Sarà lui il primo rinforzo per Daniele Bonera, scelto come allenatore del Milan Futuro. Non Ignazio Abate, che è diventato invece l’allenatore della Ternana (coincidenza, squadra che fa parte del girone b di Lega Pro come i rossoneri).

Oltre a Sandri, che aspetta quindi solo di essere formalizzato, il Milan sta lavorando anche su altri profili. L’obiettivo però è quello di portare in squadra più giocatori possibili del proprio vivaio, così da valorizzarli il più possibile e prepararli per il passaggio in prima squadra nei prossimi anni.

Vedremo se la società accelererà per Adorante, cresciuto tra l’altro nel settore giovanile dell’Inter. Un altro acquisti molto vicino è quello di Mbarick Fall, attaccante della Giana Erminio che firmerà un contratto da fuori quota.