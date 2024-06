Addio De Ketelaere, tutto fatto: quanto ci guadagna il Milan

Charles De Ketelaere lascia definitivamente il Milan e si trasferisce all’Atalanta. Ecco quanto guadagnerà il Diavolo dalla cessione del belga.

Il Milan sta cominciando ad unire i puntini per dare vita alla nuova rosa 2024/2025. Il primo passo è stato ufficialmente sancito dopo la conferenza introduttiva di Zlatan Ibrahimovic, che ha reso ufficiale l’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore dei rossoneri. Il partner operativo di RedBird non ha però accennato a nessun altro colpo in entrata in arrivo per il Diavolo, provando a glissare anche l’interrogativo Joshua Zirkzee.

Ancora nulla di certo, quindi, per quanto riguarda i nuovi innesti. La novità delle ultime ore concerne invece il mercato in uscita, ambito in cui è stato piazzato il primo affare. L’Atalanta ha infatti esercitato il diritto di riscatto su Charles De Ketelaere. Dopo un’ottima annata in prestito a Bergamo, il club orobico ha deciso di confermare il numero 90 versando 22 milioni di euro nelle casse del Milan.

La società di via Aldo Rossi ha concesso uno “sconto” di un milione di euro rispetto alla cifra pattuita un anno fa, cui si aggiunge la cifra di tre milioni di prestito oneroso. Si tratta quindi di una plusvalenza minima per il Diavolo.

Milan, De Ketelaere riscattato dall’Atalanta: le cifre incassate dal club rossonero

Come riporta “Calcio e Finanza”, il costo storico del trequartista è di 36,5 milioni di euro. Rispetto all’ultima statistica, risalente al 30 giugno scorso, il valore netto di De Ketelaere è sceso a circa 29,3 milioni. Presumibilmente, proiettandosi a fine giugno, la somma attuale sarà giunta a 21,9. Dando uno sguardo al bilancio, per il Milan si prospetta un “pareggio”, in quanto per poche migliaia di euro si tratterebbe di una mini-plusvalenza.

Il club può sorridere in quanto potrà vantare di un effetto positivo per 7,3 milioni, relativi alla quota ammortamento che non sarà più tra i costi a bilancio. Tutte le parti sembrano essere quindi accontentate dalla trattativa. Per il diretto interessato si è delineato lo scenario da lui auspicato. Più volte CDK aveva ammesso la volontà di rimanere sotto la guida di Gian Piero Gasperini, tecnico che lo ha fatto rinascere dopo una stagione buia a Milano e con cui ha vinto una stupenda Europa League da protagonista indiscusso.

Lato Milan arriva invece una buona somma che potrà tornare utile in chiave calciomercato. Una finestra in cui i fondi dovranno essere utilizzati con parsimonia per non deludere il popolo rossonero, che agogna un ritorno con stile tra le grandissime.