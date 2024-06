Addio Milan, è durata davvero poco: vicino il ritorno in patria

Secondo alcune indiscrezioni, il Milan è pronto a salutare un suo calciatore durante la sessione estiva di mercato.

Il Campionato di Serie A è terminato ormai da quasi un mese e i club stanno lavorando per programmare il proprio futuro, in vista della nuova stagione. Dopo l’addio di Stefano Pioli, il Milan ha ufficializzato il nuovo allenatore, nonché Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si unirà ai rossoneri con un contratto triennale: per lui non è la prima esperienza in Italia, considerato che dal 2019 al 2021 ha allenato la Roma.

Fonseca deve ancora arrivare in città, ma ha già avuto rapporti con la dirigenza di Via Aldo Rossi, soprattutto in ottica mercato: la sessione estiva deve ancora cominciare ufficialmente, ma i club sono già al lavoro per provare ad accaparrarsi gli obiettivi principali e migliorare la rosa, in vista della prossima stagione. Il Milan sarà impegnato in Campionato, in Coppa Italia e in Champions League, ed è proprio qui che deve tornare a fare meglio, dopo la doppia eliminazione subita la passata stagione.

Calciomercato Milan, addio vicino: il difensore non rientra nei piani

Si studiano i possibili colpi in entrata, ma anche quelli in uscita, soprattutto dei giocatori che non rientrano nei piani del progetto rossonero: uno di questi è Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002 arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dall’Atlético Platense.

Il difensore avrebbe un contratto con il Milan fino a giugno 2028 ma la sua esperienza in rossonero potrebbe terminare già quest’estate. Secondo alcune indiscrezioni, in particolare del giornalista argentino Uriel Iugt del Mercado de Pases, Pellegrino potrebbe lasciare il Milan quest’estate.

In un suo tweet, viene riportato che nei prossimi giorni la dirigenza rossonera incontrerà l’entourage del calciatore e insieme parleranno del futuro del giovane difensore, che piace ad alcuni club dell’Argentina, in particolare il River e l’Independiente, ma anche a club italiani di Serie B.

Dopo il prestito semestrale alla Salernitana, Pellegrino torna al Milan ma la sua avventura in rossonero potrebbe già terminare. A dire il vero si può dire che non è mai realmente cominciata, considerato che con la maglia rossonera Pellegrino è sceso in campo una sola volta e in quell’occasione ha subito un infortunio al piede, tenendolo lontano dal terreno di gioco per un pò di tempo.

Da lì il prestito alla Salernitana, con cui ha subito la retrocessione in Serie B. L’avventura italiana di Pellegrino può già finire dopo un anno, ma occhio alla Sampdoria che ha chiesto informazioni.