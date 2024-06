Addio Milan, il bomber è sempre più lontano: assalto del Chelsea

Il Chelsea ha messo gli occhi su un obiettivo di mercato del Milan, nonché un attaccante seguito da tempo.

L’inizio ufficiale del calciomercato sarà lunedì 1° luglio, giorno successivo alla scadenza formale dei contratti dei calciatori con i rispettivi club, ma le dirigenze delle squadre di Serie A e non solo sono già al lavoro per mettere a segno già i primi colpi, anticipando la concorrenza. Nel frattempo, alcuni giocatori sono in vacanza prima di iniziare la nuova preparazione, mentre altri sono impegnati con le rispettive nazionali agli Europei o in Coppa America.

Al lavoro si è messa anche la dirigenza di Via Aldo Rossi, nonché quella del Milan, che ha intenzione di intervenire sul mercato in più reparti, cercando di costruire una rosa competitiva, caratterizzata da calciatori esperti che trascinano i meno esperti. E lo farà a partire dalla panchina, considerato che è stato ufficializzato l’arrivo di Paulo Fonseca, come sostituto di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo di mercato

Dopo aver definito il nuovo allenatore, l’obiettivo principale del calciomercato rossonero è trovare un nuovo attaccante, considerato che Giroud a fine stagione ha lasciato il Milan. L’obiettivo numero uno rimane Zirkzee, ma un altro il Milan era interessato anche a Jonathan David, attaccante del Lille, in scadenza nel 2025.

Come riportato da Sportmediaset.it, infatti, l’attaccante canadese classe 2000 è diventato l’obiettivo principale del Chelsea, dopo che il club inglese si è visto sfumare Olise, finito al Bayern Monaco. David, che tanto piaceva al Milan e aveva l’interesse anche della Roma, potrebbe dunque proseguire la sua carriera in Premier League, dopo 4 stagioni al Lille. Il suo contratto con la società francese scade a giugno del 2025 e il prezzo del cartellino non sarebbe nemmeno troppo alto. I Blues avrebbero già avuto contatti con l’entourage del calciatore.

David da un pò di tempo era seguito dalla dirigenza di Via Aldo Rossi, come pedina da inserire al posto di Giroud. Ora il focus della società rossonera si è spostata tutta su Zirkzee, che già conosce il Campionato di Serie A, e può essere dunque inserito senza periodi di ambientamento.

David poteva essere un’opportunità soprattutto a livello economico, considerato il suo contratto in scadenza. Ma il suo futuro sembra essere lontano da Milano e vicino a Londra. Salvo colpi di scena, Fonseca aspetta solo Zirkzee a Milanello, pronto a vestire la maglia rossonera dopo due stagioni al Bologna.