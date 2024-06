Addio Milan, il difensore è ai saluti: scenario inaspettato

I tifosi del Milan sono preoccupati e in ansia per il mercato, il difensore è pronto a dire addio in modo inaspettato

La Milano rossonera è pronta a riprendersi la scena in campionato e in campo europeo, con nuovi innesti e diverse cessioni dietro l’angolo che potrebbero infuocare il calciomercato estivo.

La dirigenza rossonera, sul mercato capitanata da Furlani, Moncada e Ibrahimovic, è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca, neo tecnico del Milan, una squadra all’altezza delle competizioni. I tifosi rossoneri sognano in grande per la prossima sessione di mercato, che ripartirà a breve.

Tanti sono i nomi segnati e registrati sul taccuino della dirigenza, ma prima ci sono da sistemare alcuni dettagli nella propria rosa. Il Milan è al lavoro per blindare i propri pilastri, Maignan e Theo in primis, per poi rafforzare la rosa attuale.

Sul punto d’uscita, oltre Simon Kjaer e Olivier Giroud, ci sono diversi giocatori che potrebbero clamorosamente lasciare Milanello in caso di offerte irrinunciabili.

Nonostante gli Europei in corso, il Milan non si ferma mai: i rossoneri cercheranno di aggiudicarsi i migliori colpi del mercato, anticipando la concorrenza e realizzando un’arsenale di tutto rispetto.

L’obiettivo del Milan è quello di tornare a lottare per il titolo, fin troppo distante nelle ultime due stagioni: la società è pronta a tornare a trionfare nuovamente ma, per farlo, c’è bisogno di una squadra all’altezza per ridurre notevolmente il gap accumulato con le pretendenti allo Scudetto.

Pellegrino saluta il Milan, pronto il ritorno in patria

Marco Pellegrino, di proprietà del Milan, potrebbe lasciare definitivamente i rossoneri per tornare in patria: l’Independiente e il River Plate hanno cominciato a sondare il terreno per il classe 2002.

Il difensore argentino è reduce dall’avventura in Serie A con la Salernitana, con cui ha collezionato dieci gettoni di presenze. Nella prima parte di stagione però, il calciatore era stato impiegato anche dai rossoneri contro il Napoli.

Dopo esser arrivato la scorsa stagione dal Platense a titolo definitivo per circa tre milioni di euro, ora il giovane difensore è pronto a salutare l’Italia per tornare nel proprio paese. Il calciatore nelle ultime settimane sembra interessare anche alla Sampdoria, alla ricerca di un difensore per la Serie B, ma le idee del 2002 sembrano ben diverse e il ritorno il patria adesso è sempre più vicino.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi di mercato per scoprire la decisione finale che aspetterà al calciatore e se i club argentini faranno un tentativo per far tornare a casa il giovane Marco Pellegrino dopo l’esperienza in Serie A.