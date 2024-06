Addio Milan, sfuma il colpo di mercato: l’affare si chiude

Calciomercato Milan, i rossoneri devono pensare ad un piano B: sfuma l’obiettivo di mercato del Diavolo, il giocatore è proiettato verso la Premier League.

Tra gli obiettivi di mercato del Milan non è una novità che ci sia quello di rinforzare l’attacco, la dirigenza sa già quali sono le caratteristiche che deve avere il prossimo attaccante rossonero. Tra i nomi che più interessa il Diavolo c’è Jonathan David, attaccante del Lille. Il ragazzo ha 24 anni e in questa stagione ha raccolto ben 47 presenze, segnando 26 reti e servendo 9 assist con la maglia del club francese. Il suo contratto con la sua attuale squadra, dove è arrivato nell’estate del 2020, scade la prossima estate, precisamente a giugno del 2025 e la dirigenza transalpina ha già fatto sapere che il giocatore sarà ceduto in questa finestra di mercato, per evitare poi di perderlo a zero la prossima estate. L’intenzione del Lille ha attirato quindi l’interesse del Milan che vorrebbe portare il giocatore in Serie A.

L’attaccante del Lille è stato seguito a lungo dal club rossonero che lo ha inserito nella rosa di candidati sulla quale al primo posto resiste Joshua Zirkzee, anche se la situazione sembra essere totalmente in standby negli ultimi giorni. A quanto pare però anche la trattativa per Jonathan David potrebbe complicarsi, The Athletic ha riferito che l’attaccante canadese sarebbe sempre più diretto verso la Premier League, notizia che ha messo in allerta il Milan.

Milan, sfuma Jonathan David: l’attaccante è sempre più vicino alla Premier

Secondo quanto riportato da Sky Sport Jonathan David pare sia sempre più lontano dalla Serie A e appunto dal Milan. Su di lui infatti sono finiti gli occhi delle big di Premier League, in particolare il Chelsea.

La società londinese ha deciso di puntare sulla punta del Lille e ha preso i primi contatti con gli agenti del classe 2000 per iniziare a mettere in piedi le basi della possibile operazione. David potrebbe essere così uno dei primi rinforzi per l’ex tecnico del Leicester e prossimo allenatore dei blues Enzo Maresca. Nei giorni scorsi ci sono stati degli approcci formali con i rappresentanti dell’attaccante canadese, attualmente impegnato con la propria nazionale in Copa América.

Dunque il Milan potrebbe dover lasciar perdere anche l’opzione David per l’attacco e iniziare a mettere nel mirino nuovi profili sui quali puntare. Ovviamente però il calciomercato è sempre sorprendente e i colpi di scena sono letteralmente all’ordine del giorno, quindi chissà che le carte in tavola possano cambiare all’improvviso.