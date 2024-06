Allarme Milan, Rafael Leao in Arabia Saudita: clamorosa risposta di Cardinale

Per il dieci rossonero molti top club europei si stanno proponendo al Milan, anche l’Arabia è in pressing; il club ha deciso come agirà.

Al Milan è scoppiata la stella Rafael Leao ormai da qualche anno. Il portoghese è un giocatore che ha fatto innamorare i tifosi ma contestualmente riesce anche a farsi odiare per alcune prestazioni altalenanti fornite nel tempo. Il numero dieci del Milan ha visto lievitare la sua valutazione di mercato in modo drastico nel tempo fino ad arrivare nel mirino dei maggiori top club europei. Il club lo ha sempre blindato, e continuerà a farlo, ma non è da escludere un addio in caso di cifre irrinunciabili per lui.

Difatti il club potrebbe sempre essere a favore di addii importanti che però possano far lievitare le casse in modo consistente. Ora impegnato con l’Europeo in Germania Leao non penserà al suo futuro con il suo club ma c’è l’Arabia Saudita che presto potrebbe essere in forte pressing su di lui. Il club rossonero ha deciso come agire fissando il prezzo per un suo probabile addio e aspettando al varco tutti i contendenti.

Calciomercato Milan, Leao richiesto dalla SPL. La società fissa il prezzo

Il Diavolo dovrà rimettere a posto i pezzi del proprio puzzle per donare a Fonseca un quadro che sia ottimale per lui e per far svolgere al nuovo tecnico un lavoro degno di nota. Il club adesso ha molte star in squadra e il Milan sta pensando se monetizzare con probabili addii importanti. Tuttavia staccarsi da certi nomi sarà difficile come nel caso di Rafa Leao. Il dieci rossonero ha un contratto fino al 2028 col Milan ma molti club lo desiderano. La Saudi Pro League, ora, sembra fare sul serio.

Come riportato dal giornalista Marco Conterio, sul suo profilo X, per Leao c’è anche l’Arabia Saudita con l’Al Hilal che nelle prossime settimane potrebbe concretamente provare un assalto per l’esterno portoghese. Il Milan dunque si prepara e decide anche il prezzo d’addio. Leao difatti non si smuoverà senza almeno i 175 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il portoghese ora ovviamente è impegnato ad EURO 2024 ma a campionato europeo finito potrebbe esserci un summit del club per capire come procede nei suoi confronti decidendo quale sarà il futuro del giocatore. L’Arabia ovviamente potrebbe essere pronta a spendere ingenti somme di denaro senza porsi alcun problema rendendo facile l’addio del dieci rossonero, la società però vuole comandare nella trattiva spingendo un per un prezzo importante.