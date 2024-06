Ancora in panchina: zero minuti per il milanista a Euro 2024

Il giocatore del Milan non ha ancora giocato nemmeno un secondo in questo Euro 2024, anche oggi in panchina per 90′.

Delusione pazzesca per il calcio italiano. La Nazionale, da campione in carica, è stata eliminata da Euro 2024 per mano della Svizzera. Prestazione imbarazzante per gli azzurri, sconfitti per 2-0 dagli elvetici.

La prima rete è arrivata poco dopo la mezz’ora di gioco: la firma è di Remo Freuler, centrocampista del Bologna, che conclude un’azione di pregevolissima fattura, sfruttando anche l’incredibile disattenzione della difesa azzurra che concede spazi e praterie.

La reazione è praticamente nulla, e quello che succede ad inizio secondo tempo è gravissimo.

Fagioli sbaglia il lancio sul calcio d’inizio, palla recuperata e transizione della Svizzera: Vargas riceve da sinistra e piazza sul secondo palo. Da questo momento in poi l’Italia comincia a creare qualcosa e colpisce due legni: uno con Schar, che sbaglia il retropassaggio, e l’altro con Scamacca che sbaglia da due passi.

La Svizzera passa ma Okafor ancora non gioca

E nient’altro. La reazione azzurra finisce così, con nessun guizzo. La Svizzera gestisce la palla in maniera egregia e porta a casa una straordinaria e meritata qualificazione.

A proposito, anche stavolta zero minuti per il milanista Noah Okafor, convocato ma finora mai utilizzato dal commissario tecnico Murat Yakin. L’attaccante non è arrivato benissimo all’Europeo dal punto di vista fisico, ma dietro alla scelta di non schierarlo mai fino ad oggi c’è sicuramente anche l’aspetto tecnico.

Vedremo se ai quarti di finale avrà finalmente spazio. Per lui è stata una stagione difficile al Milan, utilizzato poco e male da Stefano Pioli (nonostante si sia rivelato spesso decisivo entrando dalla panchina). Sicuramente sta pagando anche questo con la Nazionale.