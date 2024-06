Arriva l’ufficialità, ecco il girone di Lega Pro del Milan Futuro

In questi minuti è stato effettuato il sorteggio per lo smistamento delle tre squadre b in Lega Pro: ecco in quale girone giocherà il Milan Futuro

La svolta storica per il Milan è finalmente arrivata. Nella giornata di ieri la società ha ufficializzato l’iscrizione della seconda squadra nel campionato di Lega Pro: si chiamerà Milan Futuro e sarà rappresentata dai migliori giocatori del settore giovanile rossonero.

Da Simic a Camarda, da Liberali a Zeroli: saranno loro la base di un gruppo che quest’anno con la Primavera ha rischiato l’impresa in Europa con la Youth League, sogno infranto soltanto in finale.

Nel comunicato ufficiale diffuso ieri il Milan ha dato ulteriori dettagli oltre al nome: l’allenatore, come anticipato da tempo, sarà Daniele Bonera, fino ad oggi collaboratore di Stefano Pioli (aveva iniziato questo nuovo percorso con Marco Giampaolo).

Il dirigente che si occuperà del progetto è Jovan Kirovski, scelto da Zlatan Ibrahimovic con il quale ha condiviso l’esperienza ai Los Angeles Galaxy. I primi impegni ufficiali della squadra saranno l’11 e il 18 agosto con i primi due turni preliminari della Coppa Italia della Serie C.

Il via al campionato, invece, il 25 agosto. Ma quali sono le squadre che il Milan Futuro affronterà? L’ufficialità è arrivata proprio in queste ore.

Milan Futuro, sorteggiato il girone di Lega Pro: incontrerà subito il passato

Il Milan Futuro si aggiunge all’Atalanta U23 e alla Juventus Next-Gen: sono loro le uniche tre seconde squadre di società di Serie A. Ognuna di queste è stata sorteggiata in uno dei tre gironi della Lega Pro (divisi per posizione geografica). E proprio in questi minuti è stato effettuato il sorteggio.

Il Milan Futuro giocherà nel Girone B di Lega Pro, quindi con squadre del centro Italia. C’è una clamorosa coincidenza: fra queste società c’è anche la Ternana, che ha ufficializzato da pochissimi giorni Ignazio Abate come nuovo allenatore.

Dopo un’ottima esperienza con la Primavera, l’ex terzino sembrava perfetto anche per il ruolo di allenatore della U23 visto che il gruppo che ne farà parte è cresciuto sotto la sua gestione. Invece, lui e la società hanno optato per una separazione.

Abate quindi si ritroverà contro proprio il suo Milan in questa sua prima esperienza de tecnico al di fuori dalle mura di Milanello. Le altre squadre del Girone B sono: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.