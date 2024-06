Attaccante Milan, spunta un nuovo nome: dalla Francia

Un nome a sorpresa spunta nella lista di mercato del Milan. Il giovane attaccante stuzzica l’interesse della società rossonera, che potrebbe affondare il colpo.

Che il Milan sia alla ricerca dell’attaccante non è di certo un segreto, tutt’altro. Ciò che doveva andare in porto già dall’estate scorsa è stato rinviato ad oggi. Il Diavolo non ha appelli secondari ed entro breve tempo deve consegnare nelle mani di Paulo Fonseca il nuovo centravanti. Dopo che Olivier Giroud ha spezzato la maledizione della maglia numero 9, i rossoneri vogliono regalare all’allenatore portoghese un altro bomber all’altezza del francese, volato a Los Angeles.

Non sono un mistero neanche i nomi cerchiati in rosso dalla società, ma bisogna fare in fretta. Il profilo più vicino, Joshua Zirkzee, è stato richiamato per gli europei a seguito degli infortuni di Koopmeiners e Brobbey. Il torneo in Germania potrebbe essere il definitivo trampolino di lancio per l’olandese, attirando così top club di tutto il continente. È ciò che il Milan vuole scongiurare.

Per evitare di rimanere ancora a mani vuote, in via Aldo Rossi si studiano possibili alternative in prospettiva. In base a quanto riportato da Sky Sport, lo stato maggiore avrebbe individuato Cyriaque Irié, gioiellino del Dijon.

Milan, occhi puntati su Iriè: i rossoneri ci pensano

Il giovane ivoriano nato il 20 giugno 2005 a Vavoua è salito alla ribalta con il club francese. Iriè è ancora in piena fase della maturità tecnica, ma ha già palesato un notevole potenziale di crescita. I suoi 185 centimetri gli permettono di avere una buona prestanza fisica, oltre ad un’ottima capacità di muoversi nello stretto con velocità unita a una spiccata dote nel dribbling e nell’uno contro uno.

Schierato il più delle volte nel ruolo di ala destra, l’ivoriano si è mostrato più volte in grado di creare superiorità sfornando occasioni da rete. È ovviamente ancora presto per definirlo un calciatore pronto per il Milan, ma Iriè potrebbe essere il classico calciatore da far sbocciare con pazienza e dedizione. Per il talentino la promozione nella prima squadra del Dijon, squadra che milita nel Championnat National (terza serie del calcio francese), è arrivata solo nel luglio 2023.

Il club ha voluto fin da subito dargli fiducia con un contratto triennale fino al 30 giugno 2026. Inoltre il quasi 19enne esterno è già nel giro della nazionale under 20. In queste settimane Ibrahimovic, Furlani e Moncada faranno le dovute riflessioni, per poi scegliere se affondare o meno, rimanendo così fedeli alla filosofia del Milan targato RedBird.