Attacco Milan, il vice Zirkzee è già in casa: la novità

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Per il vice Zirkzee, la soluzione potrebbe essere stata già trovata.

I primi giorni di giugno in casa Milan sono contraddistinti da diversi punti interrogativi a cui si spera di dare una risposta quanto prima. I due tempi più caldi sono senza dubbio quello relativo alla scelta del nuovo allenatore, che salvo sorprese inattese dovrebbe essere Paulo Fonseca, e quello legato all’acquisto del prossimo centravanti che si spera possa essere Joshua Zirkzee. L’olandese è di certo la priorità della dirigenza, che però non dimentica neanche le altre esigenze.

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, oltre al titolare si sta lavorando anche al suo sostituto. Il Diavolo vuole un attacco di spessore, ma il problema della seconda linea potrebbe essere già risolto. La società è, infatti, intenzionata a confermare Luka Jovic con il serbo che negli ultimi mesi della passata stagione ha dimostrato di poter essere il perfetto dodicesimo uomo. I Rossoneri sembrano, dunque, aver preso la loro decisione, ma l’ex Fiorentina ancora no.

Il Milan vuole tenere Jovic: il serbo prende tempo

Nel contratto firmato lo scorso anno, esattamente nell’ultimo giorno di calciomercato, c’è una clausola che permette al Milan di prolungare il contratto del classe ’97 di un altro anno e il club vorrebbe percorrere questa strada. Secondo quanto riportato però dall’esperto di mercato Matteo Moretto, al momento Jovic avrebbe chiesto tempo e starebbe decidendo il da farsi. Anche l’entourage del giocatore starebbe spingendo per la permanenza in rossonero, con il serbo che è quindi l’unico che resta da convincere.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri tra le parti, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva. Intanto, nelle scorse settimane lo Zenit e alcuni club arabi avrebbero preso in considerazione il profilo dell’ex Real Madrid, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto. La sensazione è, dunque, quella che alla fine la fumata bianca per il rinnovo con il Milan possa arrivare.

Nella scorsa stagione, dopo un inizio tutt’altro che esaltante, Jovic si è ritagliato sempre più spazio e in diverse occasioni è stato anche decisivo per il risultato finale. Al termine della stagione sono state nove le reti messe a segno, abbastanza per convincere il Milan a concedergli il rinnovo per la prossima stagione, sempre che il giocatore sia d’accordo con questa decisione e che voglia anche lui continuare ancora insieme.