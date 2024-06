Beffa Milan, colpo saltato: va in Bundesliga

Non arrivano buone notizie in casa Milan dal momento che il colpo previsto per il mercato è saltato andando in Bundesliga. Di seguito riportata la notizia

Dopo aver ufficializzato il nome del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, la dirigenza del Milan può totalmente concentrarsi, insieme a lui, a programmare le prossime mosse di mercato.

Ibrahimovic vuole regalare ai tifosi una squadra che possa essere competitiva in tutte le competizioni con l’obiettivo di tornare a vincere.

Per questo motivo, è importante scegliere i giusti nomi che indosseranno la maglia rossonera il prossimo anno. Sarà quindi un’estate calda e intesa in quanto la dirigenza dovrà risolvere alcune questioni sulla rosa con l’obiettivo principale sul nuovo centravanti, ma anche studiare le possibili mosse su centrocampo e difesa.

Mercato Milan, salta il colpo del giovane Ouedraogo

La dirigenza rossonera lavora senza sosta sia sul mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Tra la lista dei vari nomi che potrebbero giocare il prossimo anno con la maglia del Milan spiccava quello del centrocampista, ormai ex Schalke 04, di nome Assan Ouedraogo, classe 2006. Con solo diciotto presenze, il giovane giocatore ha totalizzato tre gol e due assist e per questo motivo era stato accostato a tantissime squadre, tra cui Milan, Atalanta, Bayern Monaco e Manchester United. Nelle ultime ore è uscita l’ufficialità, però, sul suo futuro. Di seguito riportata la notizia

Il club tedesco del Lipsia ha annunciato di aver tesserato Assan Ouedraogo e di avergli fatto firmare un contratto quinquennale fino a giugno 2029.

Il giovane centrocampista ha anche rilasciato un’intervista al sito ufficiale della sua nuova squadra.

“Sono molto felice di far parte dell’RB Lipsia da luglio. Ovviamente è un grande passo per me, ma sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare tutto ciò che mi aspetta a Lipsia.”

Afferma che arriva in un club che è uno dei migliori della Bundesliga , gioca in Champions League e ha condizioni eccezionali e una filosofia chiara. Molti talenti negli ultimi anni sono riusciti a maturare fino a diventare giocatori di punta e a svilupparsi ai massimi livelli.

“Questo è anche il mio obiettivo. Sono stati dieci anni fantastici all’FC Schalke 04 . Tutto quello che ho imparato finora nel calcio l’ho imparato allo Schalke e sono molto grato per questo tempo. Ora ho la fiducia necessaria per affrontare la prossima entusiasmante sfida e i responsabili dell’RB Lipsia mi hanno mostrato le migliori prospettive in molte buone discussioni.”

Conclude affermando come con la squadra abbia molte cose in programma insieme nei prossimi anni e che la cosa più importante per il giocatore è di arrivare e mostrare le sue prestazioni in campo.