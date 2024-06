Calciomercato, grande notizia per il Milan: l’obiettivo dalla Premier si avvicina

Calciomercato Milan, l’obiettivo di mercato si avvicina. Una fattore si sta rivelando cruciale.

Questa settimana sarà fondamentale per il futuro del Milan che nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo del nuovo allenatore, dopo l’esonero di Stefano Pioli. Si tratta di Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma che nell’ultima stagione ha fatto parlare di sé al Lille. Il portoghese ha battuto la concorrenza di altri allenatori, Conceicao e Gallardo su tutti. L’obiettivo del Milan è quello di portare esperienza internazionale alla squadra che nell’ultima annata ha avuto un percorso altalenante, sopratutto nelle competizioni europee.

Inoltre, Fonseca porterà continuità anche dal punto di vista dello schema di gioco, con il 4-2-3-1 che molto probabilmente verrà confermato. Arrivata la firma sul contratto si procederà con il calciomercato che negli ultimi giorni è entrato nel vivo con l’affare Zirkzee, che sembra sempre più prossimo alla chiusura. L’unico ostacolo prima dell’arrivo a Milano è l’accordo sulle commissioni da pagare agli agenti del giocatore.

L’ormai ex Bologna arriverà in rossonero dopo l’addio di Giroud, che dal prossimo 30 giugno si trasferirà in MLS al Los Angeles FC. La campagna acquisti, però, non si ferma qui, con la dirigenza alla ricerca anche di un terzino destro. Nelle ultime settimane sembrava Emerson del Tottenham il prescelto, ma sarebbe spuntata anche una nuova ipotesi sempre dall’Inghilterra. L’asse con la Premier, quindi, dopo gli affari della scorsa estate con Pulisic e Loftus-Cheek potrebbe far approdare un nuovo giocatore al Milan.

Calciomercato, pressing per Cash: l’Aston Villa ha problemi con il Fair Play finanziario

Il giocatore in questione è Matty Cash. Il laterale difensivo dell’Aston Villa è osservato dalla dirigenza del Milan e il suo nome sembrerebbe essere sempre più in rialzo. L’uomo mercato dei rossoneri, Geoffrey Moncada, lo scorso weekend è stato avvistato a Londra e, stando alle ultime indiscrezioni, tra i motivi di questo viaggio c’era proprio quello di sondare il terreno per l’arrivo del classe ’97.

L’Aston Villa valuta, in questo momento, il polacco circa 25 milioni, ma i paletti del Fair Play Finanziario potrebbe far abbassare ulteriormente il suo prezzo. Il club di Birmingham, infatti, è costretto entro la fine di questo mese a cedere alcuni dei proprio prezzi più pregiati a causa delle restrizioni economiche.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, questo fattore potrebbe aiutare il Milan con l’affare che potrebbe decollare già nelle prossime settimane. In questa stagione Cash ha raggiunto 46 presenze, tra tutte le competizioni, collezionate da 5 gol e 3 assist.