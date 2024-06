Calciomercato, grande ritorno al Milan: “Ibrahimovic lo scambia con Tomori”

Il giornalista inaspettatamente lancia una bomba di mercato. A riferire il segreto sarebbe stato proprio Zlatan Ibrahimovic; le sue parole.

Il Milan è al lavoro sul calciomercato, mentre i ragazzi rossoneri sono impegnati con gli Europei, per migliorare la propria rosa. Tanti sono i nomi che occupano le giornate di mercato per il Milan ma spesso si tratta di un nulla di fatto o solo di vociferazioni. Ora però il club lascia trapelare una notizia bomba, che riguarda un ex Milan, e a rivelare il segreto sarebbe stato proprio Zlatan Ibrahimovic. Ad affermare il tutto sarebbe stato il gioralista Tiziano Crudeli, fedele da una vita al mondo rossonero.

La notizia riguarda un ex Milan, e si tratta di Sandro Tonali. Il centrocampista dal suo addio al Diavolo non ha vissuto ottimi momenti e ora sta ancora scontando la sua squalifica per calcioscommesse. Ad agosto Tonali dovrebbe rifare il suo rientro in campo col Newcastle ma il suo futuro potrebbe essere incerto e con alcuni colpi di scena anche da non escludere. Come rivela Crudeli difatti un suo ritorno al Milan adesso non sarebbe più utopico; la notizia.

Il clamoroso ritorno di Tonali al Milan potrebbe essere realtà

La separazione Tonali Milan, avvenuta nel 2023, è stata sofferta, sia in campo che fuori. Il Diavolo ha perso un giocatore consistente che negli anni, al Milan, è migliorato tantissimo. Dal suo arrivo ai Magpies però Tonali non ha vissuto ottimi momenti. Le iniziali prestazioni in sordina sono state poi spaccate dalla squalifica per calcioscommesse. L’amore tra il club e il giocatore però è sempre stato agli occhi di tutti e un ritorno potrebbe non essere irrealizzabile.

A lanciare la notizia difatti è Tiziano Crudeli, noto giornalista a tinte rossonere, che a calciomercato.it ha riportato ciò che Ibrahimovic gli avrebbe detto in confidenza su Sandro Tonali. Queste le sue parole sulla suggestione di mercato:

Ho parlato con Ibrahimovic e Tonali può tornare al Milan. Si parla anche di uno scambio con Tomori. Tonali al Milan servirebbe molto ora e Tomori ha vissuto una stagione sottotono. Ibra non prende un incarico se non con la certezza di poter ottenere dei risultati positivi. È molto ambizioso.

Così Crudeli rivela la bomba affermando che uno scambio Tonali-Tomori, col Newcastle, potrebbe essere reale per riportare in rossonero l’italiano. Così il Milan ora attenderà sul mercato e deciderà il da farsi cercando di cogliere però le opportunità che si pongono davanti.