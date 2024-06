Calciomercato Milan, apertura ai rossoneri? Futuro incerto per l’attaccante

Calciomercato Milan, arrivano rassicurazione importanti sull’obiettivo di mercato. Il compagno ha parlato così nel ritiro della nazionale.

I rossoneri stanno preparando un mercato in grande stile. Non sarà una campagna acquisti basata sulla quantità ma sulla qualità, come sottolineato dall’ Ad Giorgio Furlani. Ecco che la scelta dell’allenatore è fondamentale in questo senso. Paulo Fonseca, annunciato in giornata dalla società, siederà sulla panchina del Milan la prossima stagione. Il Diavolo ha un obiettivo ben preciso per questi mesi: trovare la punta del futuro. Arrivano dichiarazioni importanti dal ritiro dell’Albania nei confronti del giocatore che la dirigenza lombarda sta seguendo da vicino.

Calciomercato Milan, Ramadani non ha dubbi

Yiber Ramadani, centrale della nazionale albanese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’Albania sarà l’avversaria dell’Italia nella prima giornata di Euro2024. La diretta concorrente degli azzurri è anche il paese d’origine di Armando Broja, attaccante del Chelsea che il Milan sta seguendo da tempo. Il suo connazionale, e difensore del Lecce, ha dichiarato questo sulla punta della nazionale allenata da Sylvinho:

“E’ un attaccante giovane e che ha molto potenziale, forza fisica ed è in grado di poter fare bene con questa squadra. Il suo futuro? Non sappiamo niente, pensiamo solo alla prossima partita dell’Europeo”.

Classe 2001, nato in Inghilterra da genitori albanesi, la punta dei Blues piace alla dirigenza rossonera come eventuale erede di Giroud. I londinesi valutano il giocatore cresciuto nelle loro giovanili circa 20 milioni di euro. La punta non ha avuto un 2023-24 facile. Ha totalizzato 33 presenza andando in rete per solamente 2 volte. Non solo, nel mercato invernale il Chelsea l’ha girato in prestito al Fulham dove l’attaccante ha continuato la sua difficile relazione con il gol.

La priorità del Milan rimane chiaramente Joshua Zirkzee. Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera è tornata alla carica per il gioiello olandese ed è in pole position per portare il talento del Bologna a Milano. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo sulle commissioni per il procuratore dell’ex Bayern Monaco. Come ripetuto da Ibrahimovic nella sua conferenza stampa: “la società non fa beneficienza agli agenti“. Ecco che quindi se i rossoneri non dovessero chiudere l’affare Zirkzee, il nome di Armando Broja andrebbe in tendenza.

Il Milan vuole trovare il prossimo numero 9 in fretta. L’Europeo sarà una vetrina per molti talenti e il Diavolo rischia di vedere lievitare la valutazione del giocatore in caso di prestazioni incredibili in Germania. Zirkzee rimane in pole ma la società rossonera non chiude alle altre opzioni: i tifosi aspettano e sperano di avere il nuovo attaccante il prima possibile.