Calciomercato Milan, blitz a Londra per il terzino della Premier: la notizia

Il Milan fa sul serio sul mercato. I rossoneri volano direttamente a Londra per blindare un terzino della Premier League

Una recente incursione nella capitale britannica ha acceso i riflettori sul calciomercato del Milan. Il dirigente rossonero Geoffrey Moncada è volato direttamente a Londra per incontrare un club di Premier League. La posta in palio riguarda un giocatore al centro dell’interesse del club rossonero.

In vista della prossima stagione, il Milan cerca innesti significativi per la rosa, che possano rientrare nel budget a disposizione e che possano portare il club rossonero a risultati concreti. Nomi in lizza riguardano diversi reparti, in primis quello d’attacco ma non solo, anche la difesa, per la quale è necessario puntare determinati profili. In particolare, per quanto riguarda la difesa, il Milan sarebbe interessato a un giocatore della Premier League, motivo per il quale Moncada è volato direttamente a Londra.

Calciomercato Milan: rossoneri a Londra per Matty Cash

Il Milan non si ferma mai sul fronte del calciomercato. Nelle ultime ore, un blitz a Londra ha visto protagonista il dirigente Geoffrey Moncada, impegnato in un incontro cruciale con l’Aston Villa per discutere del terzino destro Matty Cash. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X.

Matty Cash, difensore dell’Aston Villa classe ’97, è il profilo che fa gola ai rossoneri, noto per la sua versatilità e capacità di spingere sulla fascia destra. Le sue prestazioni nelle ultime stagioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma il Milan sembra determinato a fare sul serio per assicurarsi il suo ingaggio.

La sua esperienza nel calcio professionistico lo ha visto emergere dal Nottingham Forest prima di approdare all’Aston Villa, dove ha conquistato un ruolo di primo piano. Nell’ultima stagione, Cash ha brillato con 46 presenze e 5 gol all’attivo, dimostrando la sua capacità di contribuire sia in difesa che in fase offensiva.

Il Milan, consapevole delle sue doti, lo identifica come una possibile soluzione per rinforzare il reparto difensivo, considerandolo come una valida alternativa ai giocatori già seguiti per il ruolo di terzino destro, come Emerson Royal e Tiago Santos. La sua versatilità e il suo rendimento costante lo rendono un obiettivo allettante per il club rossonero, che potrebbe presto formalizzare un’offerta per assicurarsi le sue prestazioni. Il blitz di Moncada a Londra rappresenta la volontà rossonera di chiudere l’affare.