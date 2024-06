Calciomercato Milan, cessione in vista: il giocatore saluta il club

Il Milan ha deciso di privarsi definitivamente di un rossonero, che a breve saluterà il club. I rossoneri fissano il prezzo

Il nuovo Milan con alla guida Paulo Fonseca riserva già delle importanti novità in vista della prossima stagione. Sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita, infatti, i rossoneri iniziano a pensare a piazzare colpi importanti. L’obiettivo è quello da un lato di fare cassa, dall’altro di rinforzare la rosa per poter regalare ai tifosi rossoneri una grande stagione superiore a quella disputata quest’anno.

La notizia del momento, in particolare, riguarda una cessione in programma per i rossoneri, che hanno deciso di mettere definitivamente sul mercato un giocatore. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla città che lo ha visto crescere calcisticamente, in un trasferimento che promette di far discutere i tifosi.

Calciomercato, il Milan saluta Maldini: fissato il prezzo per la cessione

Il Milan avrebbe deciso di fare a meno di Daniel Maldini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club avrebbe fissato il prezzo per la cessione di Maldini Jr, figlio della celebre leggenda rossonera Paolo Maldini. Avrebbe potuto ricalcare le orme del padre, e invece Daniel Maldini potrebbe non rientrare affatto tra le scelte del club di Milano. Maldini è reduce da un prestito al Monza, dove con 4 gol e 1 assist in 11 presenze, il giovane trequartista ha dato un contributo significativo alla squadra brianzola, dimostrando di poter fare la differenza.

Nonostante i progressi evidenti mostrati a Monza, il Milan però sembra non essere convinto delle sue potenzialità per un futuro a lungo termine con la maglia rossonera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe fissato il prezzo per il suo cartellino a 8 milioni di euro, bonus inclusi.

Attualmente, la squadra più interessata a Daniel Maldini sembra essere la Lazio. Il club capitolino potrebbe offrire al giovane trequartista un’opportunità importante di continuità e crescita, lontano dalle pressioni e dalle aspettative che lo accompagnano a Milano. La trattativa con la Lazio appare al momento la strada più percorribile, anche se non sono escluse altre possibilità.

Il possibile addio di Maldini non è solo una questione di mercato, ma anche un capitolo emozionale per i tifosi rossoneri, legati al nome Maldini da generazioni. Con Paolo Maldini che ha scritto la storia del club, vedere il giovane partire rappresenta un simbolico passaggio di consegne e l’inizio di un nuovo capitolo per entrambe le parti. La decisione definitiva verrà presa prossimamente.