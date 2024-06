Calciomercato Milan, definito il futuro di De Ketelaere: il comunicato ufficiale

Nota ufficiale da parte del Milan che scioglie ogni dubbio sul futuro di Charles De Ketelaere. Fatta chiarezza sull’attaccante belga.

Il Milan ha ufficialmente fatto chiarezza sul futuro di Charles De Ketelaere. Il centravanti classe 2001 è stato riscattato dall’Atalanta dopo alcuni giorni di confusione su quella che sarebbe stata la sua prossima destinazione. Il club bergamasco aveva, infatti, cercato di avere uno sconto sul prezzo del riscatto ma nelle scorse i due club avevano finalmente raggiunto un accordo ed ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club rossonero.

L’Atalanta riscatta De Ketelaere: il comunicato del Milan

L’ex Club Brugge resterà, dunque, sotto la guida di Giampiero Gasperini grazie al quale è definitivamente esploso contribuendo anche alla vittoria della prima storica Europa League del club nerazzurro. Al Milan andranno ben 22 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Di seguito il comunicato del club:

AC Milan comunica che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà di Atalanta BC. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Termina, dunque, l’avventura in rossonero di De Ketelaere dopo una stagione altamente deludente, cancellata però dall’annata all’Atalanta. Il belga sembra, infatti, aver trovato la sua dimensione in nerazzurro in un club dove non ci sono sicuramente le pressioni a cui si può andare in contro se si gioca invece nel Milan. Buona notizia anche per il Diavolo che è potuto comunque in parte rientrare nell’investimento di due estate fa.