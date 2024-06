Calciomercato Milan, doppia cessione in vista: il club ha già deciso

La dirigenza rossonera ha deciso, due calciatori lasceranno il Milan prima dell’inizio della prossima stagione.

Il Milan punterà a rafforzare la rosa per essere più competitiva nelle competizioni italiane, ma anche e soprattutto in Champions League. I rossoneri, che nel 2023 avevano sfiorato la finale di Istanbul uscendo in semifinale contro l’Inter, quest’anno hanno fatto fatica nel loro percorso europeo. Prima l’eliminazione ai giorni di Champions, poi quella ai quarti di finale di Europa League contro la Roma di De Rossi.

La società vuole fare bella figura nella nuova Champions League, che avrà un nuovo formato e garantirà più partite a tutte le partecipati. Per farlo, ci sarà bisogno di un organico adeguato e gli addetti al calciomercato rossonero sono già al lavoro per renderlo tale. Il Milan ha grandi obiettivi in chiave acquisti, ma prima dovrà cercare di risolvere alcune questioni interne legate alle cessioni. Le ultime voci fanno riferimento ad un possibile doppio addio: i giocatori in questioni sono Ballo-Touré e Origi.

I due giocatori tornano da un prestito in Premier League che non ha dato i frutti sperati, adesso il Milan cercherà di cederli entrambi per monetizzare e reinvestire quella cifra sul mercato in entrata.

Ballo-Touré-Origi, il Milan spera nella doppia cessione

L’ex terzino del Monaco viene da una stagione insufficiente, nella quale ha raccolto solo 8 presenze tra Premier League ed EFL Cup con la maglia del Fulham. Il giocatore del Senegal è pronto a fare ritorno a Milano, ma il club rossonero è pronto a venderlo a titolo definitivo. Il suo contratto con il Milan scadrà a giugno del 2025 e, anche per questo motivo, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 3 milioni.

Come riporta la redazione di Tuttomercatoweb, la società rossonera proverà a far cassa con Ballo-Touré, ma anche con Divock Origi. L’ex attaccante del Liverpool ha vissuto una stagione altrettanto deludente nel campionato inglese, con la maglia del Nottingham Forest. Il belga ha collezionato soltanto un gol e un assist in poco più di 75o minuti e 22 presenze tra campionato e FA Cup.

Il contratto di Origi con il Milan ha una scadenza prevista per il 30 giugno del 2026 e il suo cartellino vale circa 5 milioni. Come per Ballo-Touré, i rossoneri cercheranno di guadagnare il più possibile dalla sua cessione. La dirigenza ha già avvertito i rispettivi agenti di trovare nuove soluzioni per i propri assistiti, con il club che attende comunicazioni da parte loro. L’obiettivo, per quanto possibile, sarà la cessione anche per liberarsi dei rispettivi ingaggi.

Per il momento, la risoluzione dei due contratti viene ritenuta come l’ultima strada percorribile. E’ probabile entrambi, salvo il caso in cui dovessero arrivare soluzioni per il trasferimento, possano iniziare il raduno a Milanello per poi valutare i possibili sviluppi nel corso dell’estate, insieme alla società.