Calciomercato Milan, doppio colpo dalla Premier League: i nomi

Potrebbe arrivare un doppio colpo dalla Premier League con il Milan sulle piste dei giocatori già da tempo; la notizia di calciomercato.

Le squadre italiane sono ormai al lavoro per migliorare le proprie rose in vista della prossima stagione che avrà il suo inizio il 17 agosto. Tra queste il Milan avrà tante competizioni da giocare e avrà bisogno di una rosa ancora più competitiva e numerosa. Perciò ecco che il calciomercato entra nei suoi momenti più caldi per il Diavolo. La società è ormai da settimane al lavoro per Zirkzee, l’acquisto di una nuova punta di qualità con l’addio di Giroud è infatti prioritario su tutto. Anche gli altri reparti vedranno però presto nuovi giocatori.

Il Milan difatti guarda molto soprattutto all’estero ed anche alla Premier League ovviamente. È proprio dal massimo campionato inglese che il Milan guarda Pierre-Emile Hojbjerg e Emerson Royal, entrambi da tempo in orbita Milan ma il secondo è un nome sempre più insistente per il mercato rossonero. La società fiuta il colpo però le trattative con i club inglesi non sono mai facili. Il Milan però ci prova; la notizia.

Hojbjerg ed Emerson Royal: il Tottenham apre alla cessione?

Il Milan guarda molto ai club inglesi ed è dal Tottenham che arrivano i due nomi che sembrano essere graditi dalla dirigenza rossonera. Non sono nomi nuovi dato che Hojbjerg ed Emerson Royal da tempo sono obiettivi del Milan. Questa volta potrebbe essere la chance giusta anche se il Tottenham è sempre molto restio alle cessioni dei propri giocatori.

Il Corriere dello Sport dunque rende noto che il Milan starebbe pensando al colpo Pierre-Emile Hojbjerg assieme ad Emerson Royal dal Tottenham. Non sono gli unici nomi, o almeno i principali, sui quali il Milan fa affidamento ma il danese e il brasiliano sono ben visti dalla società e potrebbero essere giocatori utili.

Il contratto del centrocampista danese scadrà nel 2025 al Tottenham e nel 2026 quello del difensore brasiliano. Hojbjerg vorrebbe cambiare aria ma continuare a giocare la Champions League, motivo per cui il Milan potrebbe essere una via preferenziale. Per Emerson Royal invece già ci sono stati dei tentativi e le valutazioni dei due giocatori si aggirano attorno ai 20 milioni di euro.

Potranno essere dunque decisive le prossime settimane, soprattutto per il giocatore brasiliano, e dopo l’arrivo di un nuovo numero nove potrebbe sbloccarsi a catena tutto il calciomercato del Milan con i due giocatori degli Spurs sull’orlo dell’addio da Londra.