Calciomercato Milan, esultano i tifosi: battuta la concorrenza della Premier per il colpo

Calciomercato Milan, accelerata per il prossimo acquisto. Il club rossonero ha superato la concorrenza della Premier League per l’obiettivo.

Inizia ad infiammarsi il calciomercato del Milan. I Rossoneri stanno iniziando a sferrare i primi colpi decisivi per chiudere i primi colpi di mercato, iniziando così a comporre l’organico in vista della prossima stagione. Non è di certo un segreto che al momento la priorità assoluta sia legata al reparto offensivo, con diversi nomi presi in considerazione dopo il netto rallentamento nell’affare Joshua Zirkzee a causa delle alte commissioni chieste dal suo entourage.

Al tempo stesso, però, la dirigenza lavora anche sugli altri reparti e per quanto riguarda il centrocampo sembra ormai tutto fatto per Youssouf Fofana. Il centrocampo francese, che da tempo ha annunciato di voler lasciare il Monaco in estate, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Sulle sue tracce c’erano anche alcuni club di Premier League, ma il progetto e l’ambizione del Diavolo hanno avuto la meglio.

Milan news, il club è pronto a chiudere per Fofana: sul piatto 25 milioni di euro

Non ci sarà solo Paulo Fonseca ad arrivare dalla Francia: oltre al tecnico portoghese, infatti, anche il centrocampista del Monaco è pronto a colorarsi di rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta preparando un’offerta da 25 milioni di euro che, salvo sorprese, verrà accettata dal Monaco che chiedeva inizialmente qualche milione in più. Ad essere decisiva è stata, però, la volontà del classe ’99 che ha sempre messo i Rossoneri al primo posto.

La principale concorrenza era rappresentata da alcuni club di Premier League, come ad esempio l’Arsenal, ma il francese non ha mai avuto dubbi e non vede l’ora di andare a rifocillare il blocco transalpino già presente nel club. La definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare dopo l’Europeo che si sta tenendo in Germania, con il 25enne che andrà a firmare un contratto triennale.

L’arrivo di Fofana comporterà ovviamente anche delle uscite a centrocampo. I principali candidati sono Ismail Bennacer, per il quale è forte l’interesse dell’Arabia Saudita, ed anche Yasmine Adli con il Milan pronto a sedersi al tavolo in caso di eventuali offerte. Il nuovo centrocampo rossonero sta iniziando a prendere forma con l’ormai ex giocatore del Monaco che andrà ad affiancare Tijjani Rejnders con Ruben Loftus-Cheek che andrà ad agire sulle trequarti, alle spalle del nuovo attaccante. Il suo nome, però, è ancora ignoto.