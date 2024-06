Calciomercato Milan, c’è l’ok di Fonseca per il giocatore: fissate le cifre

Calciomercato Milan, Fonseca promuove l’idea della dirigenza sul giocatore: può arrivare a Milano. Svelata l’eventuale cifra per l’operazione rossonera.

Dopo aver finalmente annunciato ufficialmente che Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan, la dirigenza rossonera può finalmente concentrarsi su quello che sarà un calciomercato intenso. Per quest’estate l’idea è quella di non fare le cose a caso, anzi di scegliere con logica e soprattutto di procedere con acquisti mirati che serviranno per rinforzare la rosa. Tra i reparti su cui bisognerà lavorare ci sono sicuramente l’attacco, dopo l’addio di Giroud e il centrocampo però va aggiustato qualcosina anche in difesa soprattutto dopo l’addio di Kjaer che ha lasciato sia un vuoto numerico che di personalità.

A Casa Milan già hanno adocchiato chi potrebbe essere il profilo sul quale lavorare, si tratta di Diogo Leite, centrale difensivo classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Porto che si è fatto conoscere soprattutto nelle ultime due stagioni all’Union Berlino in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lo stesso Paulo Fonseca ha dato l’ok per il trasferimento del giocatore, visto che le sue caratteristiche sembrano essere il linea con il suo progetto di gioco.

Milan-Leite: svelate le cifre dell’affare

Avendo avuto l’ok di Paulo Fonseca, ora il da farsi si sposta nelle mani della dirigenza che vuole provare l’assalto al centrale difensivo portoghese. Secondo le indiscrezioni riportate sempre dal quotidiano, il Milan avrebbe avviato i contatti con l’entourage del calciatore già da qualche tempo in realtà. Al momento però, soprattutto per un fattore economico il club vorrebbe temporeggiare anche perchè la priorità adesso ce l’ha Joshua Zirkzee.

Per Leite i rossoneri potrebbero mettere sul piatto 15 milioni di euro, una cifra non eccesiva ma neanche bassissima. La concorrenza al momento non è tantissima, solo il Bayer Leverkusen ha preso informazioni e questa cosa permette anche allo stesso Milan di ragionare senza pressione sul da farsi. Leite ha vissuto gli ultimi due anni della sua carriera in modo opposto: nella sua prima stagione l’Union si è rivelata essere una grande rivelazione del campionato, qualificandosi per la Champions League. Nell’ultima stagione, invece è accaduto tutto l’opposto e i capitolini si sono salvati all’ultima giornata.

Nonostante i problemi di squadra il rendimento del giocatore è stato comunque buono. Le sue qualità migliori sono senza dubbio la fisicità e il gioco aereo, visto i suoi 190 centimetri di statura. Inoltre, sempre stando a quanto riporta il CorSport, nei gironi di Champions è stato il secondo difensore per interventi difensivi e il terzo per palloni recuperati. Probabilmente il Milan potrebbe aspettare l’1 luglio per decidere di fare le cose sul serio per Leite.