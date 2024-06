Calciomercato Milan, Fonseca toglie i due rossoneri dal mercato: sospiro di sollievo per i tifosi

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca ha scelto i due profili da togliere dal mercato. Il nuovo progetto rossonero inizierà da loro.

L’apertura della finestra estiva di calciomercato è imminente e in casa Milan si inizia a programmare la stagione 2024-25. Il mercato in entrata non si è ancora acceso del tutto e il club rossonero sta facendo attente valutazioni su ogni calciatore presente in rosa. Il futuro di alcuni calciatori è incerto, mentre quello di altri è già stato deciso dalla dirigenza che, di comune accordo con mister Paulo Fonseca, lavorerà su ogni strategia di mercato.

Il tecnico portoghese, alla seconda esperienza in Italia, avrebbe già deciso chi tenere e chi no a Milano. Secondo quanto riferito da Tuttosport, gli intoccabili sarebbero già stati stabiliti anche se nel corso della sessione di mercato sarà necessaria qualche cessione, che il Milan non può permettersi di non effettuare per sfoltire al meglio la rosa.

Fonseca blinda Reijnders e Loftus-Cheek: la situazione

I due intoccabili, come riferisce il quotidiano, sarebbero Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Considerati due punti fermi, i due centrocampisti saranno al centro del nuovo progetto Milan e la cessione per loro è del tutto esclusa. Sarà da capire se club esteri si interesseranno, ma a meno di cifre da capogiro, che in questo momento non sono state presentate, entrambi i calciatori sono sicuri della permanenza a Milano.

Il reparto non è del tutto completo, ma a poter salutare è Ismael Bennacer. L’ex centrocampista dell’Empoli in queste settimane è stato accostato alla destinazione Arabia Saudita, un suo addio favorirebbe l’arrivo di un innesto di qualità in mediana. In queste ore non sono arrivate novità sull’algerino, ma la situazione potrebbe cambiare e la sua permanenza a Milano è sempre più in bilico. Non è stata una stagione facile per il calciatore, alle prese con infortuni gravi che hanno compromesso l’annata del classe 97′.

In questa stagione, Ismael Bennacer ha realizzato 2 gol e 2 assist, registrati in Serie A. Una stagione da 25 presenze e 13 gare saltate dopo l’operazione al ginocchio, alle quali si aggiungono 4 partite da indisponibile tra Nazionale e problema agli adduttori. L’algerino non ha mai realmente trovato continuità e il suo futuro potrebbe quindi essere lontano dai rossoneri, con i quali è cresciuto molto in questi anni e diventato uno dei principali leader all’interno dello spogliatoio.