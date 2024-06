Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha scelto il nuovo attaccante: stravede per lui

Ibrahimovic vuole lui come nuovo attaccante del Milan: il calciomercato dei rossoneri si infiamma ancora di più dopo le ultime ore.

Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto il nuovo attaccante dei rossoneri accendendo il calciomercato del Milan e la gioia dei tifosi. Il Diavolo vuole puntare in alto per la prossima stagione e per farlo ha bisogno di rinforzi mirati in più reparti. L’obiettivo sarà quello di tornare sul tetto d’Italia e vincere il ventesimo scudetto nella storia del club. Ma non solo, il Milan vorrà sicuramente dire la sua anche in Europa: dopo l’eliminazione ai gironi nella passata edizione della Champions League, la dirigenza rossonera vuole andare avanti il più possibile.

Uno dei reparti sotto gli occhi di tutti è l’attacco. Dopo l’addio di Olivier Giroud è necessario puntare su un attaccante di spessore: Zirkzee sembra essere destinato a vestire la maglia del Milan e l’accordo tra le due parti potrebbe essere molto vicino. Al riguardo si attendono ulteriori aggiornamenti e, nel frattempo, la società guarda anche oltre. Ibrahimovic, infatti, stravede per un attaccante in particolare e vorrebbe fare di tutto per portarlo al Milan in questa sessione di calciomercato. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan: Ibrahimovic vuole lui come nuovo attaccante

Secondo quanto riportato da Sky, Ibrahimovic sarebbe intenzionato a portare a Milano En-Nesyri, attaccante in uscita dal Siviglia. Il Milan, oltre a Zirkzee, potrebbe puntare sul centravanti marocchino come alternativa all’olandese e l’affare potrebbe chiudersi attorno ad una cifra pari a 15 milioni di euro, bonus inclusi. Ibra stravede per lui e nelle prossime settimane si potrebbe chiudere l’operazione avendo En-Nesyri subito a disposizione.

Il classe ’97 è a Siviglia dalla stagione 2019/2020 e ha molta esperienza anche a livello internazionale tra Champions League ed Europa League. La sua annata più prolifica è stata quella 2020/2021 in cui ha messo a segno 18 reti in campionato e 6 in Champions. Nella stagione appena terminata, invece, ha segnato 16 gol in Liga e 2 nell’Europa che conta.

La sua consacrazione si è avuta soprattutto al Mondiale disputato in Qatar nel 2022. En-Nesyri e il suo Marocco sono riusciti a raggiungere la semifinale giocandosela a viso aperto contro la Francia. Dopo il primo posto conquistato nel girone, la squadra africana ha eliminato prima la Spagna ai rigori e poi il Portogallo proprio grazie ad una rete di En-Nesyri. L’attaccante nel mirino di Ibrahimovic, dunque, potrebbe essere un ottimo acquisto in vista della prossima stagione.