Calciomercato Milan, il nuovo nome per l’attacco spiazza i tifosi: è un ex Inter

Il Milan per rinforzare il reparto offensivo ha messo di mettere nel proprio mirino un ex Inter: tifosi rossoneri spiazzati.

Per la dirigenza del Milan questo è sicuramente uno dei periodi più intensi degli ultimi anni, dopo la scelta e l’annuncio del nuovo allenatore rossonero che sarà Paulo Fonseca, adesso è tempo di concentrarsi sul calciomercato. Questo però non vale solo sulla prima squadra, anzi, il Milan sta lavorando anche per costruire un progetto importante per l’Under 23. La squadra che dovrà giocare in Serie C il prossimo anno ha necessariamente bisogno di ricevere dei rinforzi per competere al meglio con i professionisti. Una lista dei preferiti c’è già ovviamente e il Milan per la sua seconda squadra vuole sognare proprio in grande, infatti tra i nomi a spuntare è quello di uno dei migliori attaccanti della Serie C: Andrea Adorante, attaccante classe 2000 della Juve Stabia, cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Stando a quanto riferito da TuttoC e da Il Piccolo i dirigenti rossoneri avrebbero messo nel mirino l’attaccante perché rimasti colpiti dalle sue prestazioni e dai suoi numeri. Il ragazzo ha infatti realizzato 20 gol e 4 assist su 34 presenze nella scorsa stagione.

Adorante-Milan, l’ex Inter è l’obiettivo principale per l’Under 23

Adorante è stato uno dei protagonisti indiscussi della sua squadra in questa stagione e ha deciso più volte le sorti del Girone C di Serie C, con il suo arrivo infatti la Juve Stabia è riuscita a qualificarsi e il prossimo anno giocherà in Serie B. Il giovane attaccante classe 2000 ha infatti ricevuto il premio come miglior giocatore del mese di marzo, assegnatogli dall’Associazione Italiana Calciatori.

Un riconoscimento che mette la ciliegina sulla torta ad una stagione straordinaria, in cui Adorante ha letteralmente trascinato la squadra. Questo per Adorante è il 4° campionato consecutivo in terza serie dopo aver debuttato in Serie A con il Parma nella stagione 2020-2021, portando però a casa una sola presenza.

L’attaccante ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti del calcio italiano, le qualità ci sono: la sua grinta, la sua determinazione e la sua incredibile capacità di fare gol sono cose che colpiscono e non passano inosservate. Ecco perchè il Milan cercherà di fare di tutto per portare il ragazzo a Milano e regalare questo gioiellino a Daniele Bonera, allenatore dell’Under 23 rossonera. Il ragazzo per altro non sarebbe nuovo alla città milanese visto che è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si tratterebbe solo di cambiare sponda e colori. Insomma l’Inter potrebbe averlo cresciuto e il Milan potrebbe farlo esplodere.