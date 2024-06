Calciomercato Milan, la dirigenza tratta con il Chelsea: il piano è chiaro

Il club rossonero ha puntato un giocatore del Chelsea, si tratta di un vero e proprio obiettivo di calciomercato.

Il Milan continua a cercare il nuovo numero nove, ma la dirigenza osserva con molta attenzione anche altri profili. Si sta lavorando anche su altri reparti per rinforzare l’organico e consegnare una rosa che sia la più completa possibile per il nuovo tecnico. Il ritiro dei rossoneri comincerà tra circa due settimane e Paulo Fonseca vorrebbe avere già un’idea di quello che potrebbe essere il suo Milan. Saranno settimane decisive per preparare al meglio la stagione che verrà.

Il grande obiettivo per l’attacco resta Joshua Zirkzee, ma il suo eventuale arrivo non sembrerebbe precludere altri acquisti per il pacchetto offensivo. Un vecchio obiettivo del Milan potrebbe tornare in auge nei prossimi giorni, si tratta di Armando Broja del Chelsea. L’albanese è già uscito dall’Europeo con la sua Albania, uno degli avversari dell’Italia nel girone di Euro 2024. L’attaccante non è andato a segno e non ha fatto la differenza e questo potrebbe spingere il club londinese a non avere grandi pretese per la sua cessione.

Milan, c’è anche Broja per l’attacco: trattativa possibile

Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, nelle intenzioni della dirigenza rossonera l’albanese non rappresenta un’alternativa al numero nove, ma un ulteriore rinforzo che potrebbe sbarcare a Milano con la formula del prestito. Il valore di mercato dell’attaccante albanese è di circa 22 milioni, cifra gonfiata dal lungo contratto col Chelsea che scadrà a giugno del 2028. Il Milan, tuttavia, non sembrerebbe intenzionato ad avanzare quest’offerta.

Broja è un attaccante classe 2001, che milita nei campionati inglesi praticamente dagli albori della sua carriera da professionista. Cresciuto nelle giovanili del Tottenham e del Chelsea, ha fatto il suo esordio in prima squadra con i blues nel 2020, per poi andare in prestito al Vitesse, al Southampton e al Fulham. Non è mai stato un attaccante particolarmente prolifico in termini di gol realizzati: anche in questa stagione – con la maglia del Fulham – ha raccolto solo due gol e un assist in 27 presenze tra Premier League e coppe nazionali.

Per questo motivo il Milan non vuole spendere una cifra importante per il giocatore, ma lo vorrebbe in prestito per farlo crescere con la maglia rossonera e per un’avere un’opzione in più per il reparto offensivo. Questa potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. I rossoneri avrebbero una pedina in più e il Chelsea avrebbe la possibilità di far crescere uno dei suoi attaccanti in un grande club di Serie A.