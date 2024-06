Calciomercato Milan, la Juventus piomba sul rossonero: Giuntoli ha già pronta l’offerta

Calciomercato, la Juventus piomba sul calciatore rossonero. Giuntoli, infatti, ha già pronta l’offerta.

Il Milan andrà presto in tournée estiva in America, dopo la conclusione di EURO 2024, pronto a prepararsi al meglio per la nuova stagione che verrà. Nel frattempo il club cerca di migliorare la propria rosa e tiene d’occhio ciò che può accadere sul calciomercato, in entrata e in uscita. Tra le tanti voci di mercato e non questa estate, al Milan, c’è stato un ritorno e si tratta di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga a Bologna ha fatto molto bene nel corso dell’ultima stagione ma tornerà di nuovo a vestire rossonero.

Si riaggiunge quindi alla squadra un elemento che è stato poco sotto i riflettori, ma che è stato comunque importante e spesso decisivo nel Milan di Pioli. Purtroppo però la situazione sulla fascia destra del Milan è difficile dato che ora Pulisic e Chukwueze potrebbero far cambiare aria al belga che dunque non troverebbe spazio come nelle stagioni scorse. La Juventus difatti sta facendo un penserino sul giocatore rossonero e Cristiano Giuntoli ha fiutato la mossa di mercato. Nella nuova Juve Saelemaekers potrebbe trovare spazio.

Calciomercato Milan, la Juve vuole Saelemaekers

Dopo l’ottima crescita avuta al Milan Alexis Saelemaekers a Bologna ha mostrato ancora una volta le sue ottime qualità. Quattro reti e tre assist il suo bottino in rossoblu ma Thiago Motta si è sempre fidato dell’esterno destro belga. Saelemaekers però è tornato in rossonero dato che il Bologna non ha voluto trattenerlo, e ora sarà di nuovo un giocatore del Milan ma ovviamente la società dovrà capire come procedere nei suoi confronti data la folta concorrenza nel ruolo al Diavolo.

Il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano e come riportato da Il Corriere dello Sport la Juventus è piombata su Saelemaekers anche perchè Motta vorrebbe portarlo con sé alla Vecchia Signora. Il Milan sarebbe predisposto alla trattativa ma dovrà essere soddisfatta la richiesta minima del club di almeno 11-12 milioni di euro.

C’è però distanza tra i club in quanto a somme dato che ora l’offerta di Giuntoli non supererebbe gli 8 milioni di euro. Il Milan dunque ha una richiesta ben precisa per il belga e non partirà se questa non verrà soddisfatta. Ovviamente però l’ultima parola spetterà anche al nuovo tecnico rossonero, Fonseca, che dovrà capire se Saelemaekers potrà ancora essere una pedina importante al Diavolo nelle prossime stagioni.