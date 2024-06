Calciomercato Milan, le ultime su De Ketelaere: nuova mossa dell’Atalanta

News Milan, le ultime sull’affare Charles De Ketelaere. Nuova mossa dell’Atalanta, si delinea il futuro del giocatore.

Il Milan sarà una delle squadre protagoniste della prossima finestra estiva di mercato. In via Aldo Rossi la volontà è quella di ripartire dopo l’addio di Pioli e cercare nuovi stimoli in vista della prossima stagione. Il Diavolo avrà l’obbligo di lottare per il titolo in patria e dimostrare di poter stare anche tra le grandi d’Europa. Per fare ciò si ripartirà da Paulo Fonseca, allenatore portoghese ex Lille che ha già esperienza nel nostro campionato (oltre 100 presenze sulla panchina della Roma).

Il tecnico 51enne porterà con sé uno stile di gioco offensivo, basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso. L’ufficialità dell’allenatore dovrebbe arrivare nella giornata di domani ma i contatti con la dirigenza per organizzare il mercato durano da settimane. Intanto, però, continua a tenere banco la situazione De Ketelaere. Il riscatto da parte dell’Atalanta, infatti, non è ancora arrivato. Di seguito le ultime notizie su quest’articolata vicenda.

Milan, braccio di ferro con l’Atalanta per il riscatto di De Ketelaere

Una buona parte del mercato del Diavolo ruota attorno alla situazione di Charles De Ketelaere. La scorsa estate il classe 2001 è stato mandato in prestito, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, all’Atalanta. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si legge che i bergamaschi beneficeranno di alcuni giorni extra per prendere la decisione definitiva sul giocatore. La sensazione è che l’affare vada in porto ma il Milan non farà nessuno sconto rispetto agli accordi di un anno fa.

Nel corso della stagione appena conclusa il belga ha finalmente fatto vedere quanto di buono aveva già dimostrato ai tempi del Brugge. Con la Dea 14 gol e 11 assist in tutte le competizioni, con prestazioni che dovrebbero aver convinto la dirigenza nerazzurra ad esercitare il riscatto del giocatore. De Ketelaere è arrivato in Italia nell’estate del 2022 per circa 36 milioni di euro ma non è mai riuscito a brillare in rossonero.

A Bergamo il giocatore sembra aver trovato la sua dimensione, riuscendo a sfornare buone performance e trovando la via del gol, cosa che con il Milan non è mai accaduta in 40 presenze. Nei prossimi giorni dunque si saprà con maggiore certezza il futuro del giocatore, che sembra indirizzato verso la permanenza alla corte di Gasperini.