Calciomercato Milan, l’obiettivo in attacco può sfumare

Il Milan entra nel vivo del calciomercato per migliorare l’organico ma un obiettivo per l’attacco potrebbe sfumare: ecco gli aggiornamenti.

Un obiettivo per l’attacco del Milan potrebbe svanire già prima dell’inizio della prossima sessione di calciomercato. Dopo l’addio di Olivier Giroud, il reparto offensivo dei rossoneri è rimasto privo di centravanti. Uno dei primi rinforzi, dunque, dovrà essere sicuramente un attaccante di peso e che sia in grado di sostituire il francese.

Prima resta da ufficializzare il nuovo allenatore e, insieme a quest’ultimo, si inizierà ad operare sul mercato in maniera mirata per dar vita al miglior Milan possibile in vista della prossima stagione di Serie A.

L’obiettivo sarà quello di ritornare sul tetto d’Italia provando a vincere il ventesimo scudetto della storia del club e conquistando, di conseguenza, la seconda stella. La società cercherà di essere competitiva anche nell’Europa che conta: l’uscita ai gironi di Champions League quest’anno non è andata giù a molti tifosi rossoneri e per questo bisognerebbe migliorare.

Per ampliare la rosa il Milan aveva pensato ad un attaccante in particolare che però è entrato nel mirino di un altro top club. L’obiettivo rossonero per l’attacco, quindi, potrebbe sfumare.

Milan: l’obiettivo Gimenez in attacco potrebbe andare in fumo

Le strade che potrebbero portare l’attaccante Gimenez al Milan sembrano complicarsi. L’obiettivo del calciomercato rossonero, infatti, è entrato nel mirino di un altro top club europeo. Si tratta del nuovo Liverpool di Slot, il quale ha già allenato il classe 2001 al Feyenoord rendendolo uno dei calciatori più ricercati del momento. Il messicano sarebbe stato individuato come possibile sostituto di Salah nel caso in cui quest’ultimo dovesse lasciare i Reds. Il Liverpool avrebbe in rosa già Nunez ma il nuovo allenatore potrebbe apportare alcune modifiche tattiche pur di inserire Gimenez.

Santiago Gimenez è diventato un possibile obiettivo del Milan dopo la partenza di Giroud. Il 23enne messicano ha disputato l’ultima stagione con il Feyenoord a livelli molto alti: sono 23 le reti messe a segno e 6 gli assist forniti ai compagni solo in campionato. Gimenez ha anche segnato due reti nella fase a gironi di Champions League e una in Europa League.

Il centravanti dell’Eredivisie è corteggiato da più società e il Milan dovrà tenere conto di tutto ciò se vuole cercare di assicurarselo per la prossima stagione. Non sarà facile visto il pressing di una squadra come il Liverpool che ha un allenatore che lo ha già allenato.