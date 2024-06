Calciomercato Milan, l’obiettivo in attacco si propone: l’annuncio fa sognare i tifosi

Le parole dell’attaccante accendono le speranze del Milan. Il giocatore si è appena svincolato da quello che è ormai il suo ex club.

Durante le sessioni di calciomercato è ormai consuetudine veder la propria squadra accostata ad un numero immenso di calciatori. Non è di certo escluso il Milan che in poche settimane ha già visto il proprio nome avvicinato a diversi giocatori e nei prossimi giorni il numero senza dubbio aumenterà. Proprio in queste ore sarebbe tornato di moda nell’ambiente rossonero il nome di Memphis Depay, la cui esperienza all’Atletico Madrid è appena terminata.

L’attaccante olandese ha annunciato di aver chiuso la sua esperienza ai Colchoneros dopo un anno e mezzo ed è già pronto a rimettersi in gioco. Nelle sue ultime dichiarazioni ha, infatti, confermato di essere alla ricerca di un nuovo club ed anche il Milan, che lo avevo cercato nell’estate 2022, potrebbe rientrare nella lista delle corteggiatrici.

Depay conferma l’addio all’Atletico Madrid: “Sono svincolato e potrò andare dove voglio”

L’ex attaccante del Lione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NOS, dove ha sciolto ogni dubbio riguardo il suo addio all’Atletico Madrid. Il classe ’94 ha annunciato di essere pronto a cominciare una nuova esperienza, ma al tempo stesso la sua priorità al momento sono gli Europei con l’Olanda che prenderanno inizia il 14 giugno:

Sì, sono svincolato e potrò andare dove voglio. Al momento non sto trattando con nessun club perché ora sono concentrato solo sugli Europei.

L’ormai ex giocatore dell’Atletico Madrid vestirà, dunque, un’altra casacca dalla prossima stagione, ma al momento pensa solo agli Europei in Germania. Al termine della competizione continentale sarà poi tempo di pensare al futuro ed anche il Milan potrebbe risultare tra i club interessati. Due anni fa, infatti, il Diavolo ha sondato il terreno per l’olandese con le due parti che avevano avuto più di un semplice dialogo.

Ora, però, due anni dopo, le priorità del Milan sono cambiate e Depay non dovrebbe più rientrare nei piani del club rossonero. In ogni caso anche l’olandese si aggiunge alla lista degli svincolati illustri che rappresenterebbe senza dubbio per ogni club un ottimo colpo a parametro zero. Sicuramente parte dei tifosi rossoneri gradirebbe l’arrivo di Depay, soprattutto dopo la sua prestazione in Champions League contro l’Inter, con la rete negli ultimi minuti che ha mandato la gara ai supplementari, con i ragazzi di Simone Inzaghi poi eliminati ai rigori.